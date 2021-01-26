舒適堡、Goji健身室數店遭入禀追租　Pure裁員　300中小店已結業

撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-01-26 07:00

本港新冠肺炎疫情反覆，健身中心於去年被政府勒令停業逾百日，再於12月第三度被勒令停業，至今重開無期。 《香港01》翻查法庭紀錄，發現大型健身中心舒適堡（Physical）及Goji Studios，近月均被業主入稟追討欠租，其中Goji Studios的旗下各分店於2020年，被業主入稟追租及申請封租令近20次，每次追討的金額均逾200萬元。另一大型健身中心Pure Fitness亦承認，因受疫情及停業令影響，近日裁減部份香港員工。 香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩指，暫未見健身業界出現大規模裁員，但認為部份健身中心分店持續欠租，屬經營警號，望政府放寬健身教練採取適當的社交距離下，在戶外場地授課，及加快審批防疫抗疫基金下的健身中心資助計劃。

本港新冠肺炎疫情反覆，政府於去年12月第三度勒令健身中心停業，至今重開無期。（資料圖片／張浩維攝）

Physical四分店被追租數次 涉款數百萬元

舒適堡健身瑜珈中心屯門大興花園分店，於今年1月14日，被業主恒隆地產入稟，追討一個月、近35萬元租金。翻查紀錄，屯門分店於2020年5月、8月及12月，亦曾被業主入稟追租。

除屯門分店外，舒適堡健身中心的康怡、長沙灣及上水分店，亦曾於去年5月、8月及9月被入稟追租，當中長沙灣分店於5月及8月，分別被追討三個月及兩個月租金，所涉總金額近200萬元。另外，康怡分店於5月 ，亦被業主恒隆地產入稟追討180萬元租金。

舒適堡健身瑜珈中心屯門大興花園分店，今年1月14日被業主恒隆地產入稟，追討一個月、近35萬元租金。該分店於去年5月、8月及12月，亦曾被業主入稟追租。（鄭子峰攝）

Goji每月租金逾千萬 各分店去年被追租近20次

另一大型健身中心Goji Studios，旺角分店於1月14日亦被恒隆地產入稟追討一個月、逾260萬租金。該集團旗下各分店於2020年，被業主入稟追租及申請封租令近20次，當中一半入稟紀錄均與旺角分店有關。

Goji Studios回覆《香港01》指，旗下每間會所均佔地逾萬平方呎，七間會所每月租金合共逾千萬元，雖然部份業主願意提供租金減免或容許延遲交租，但2020年至今停業逾百日，期間零收入，並需繼續支付數百名員工的薪金。Goji Studios又指，現階段未有裁減人手。

大型健身中心Goji Studios旗下各分店於2020年，被業主入稟追租及申請封租令近20次。（鄭子峰攝）

Goji：政府資助杯水車薪 望與業主商討方案

Goji Studios形容政府提供的數十萬元資助只是杯水車薪，而第四輪的資助預計要農曆新年後才可發放，未能如政府承諾及時協助企業渡過難關。該公司希望政府推出更多紓困措施，為業界提供更多實質性的援助，如提高對中大型企業的資助金額、代商戶繳交租金、規定業主寬免租金等，又希望業主能體諒及通融，商討租金處理方案。

Pure裁減人手

健身室無法營業，大型連鎖健身室Pure Fitness近日要裁減人手，公司承認受疫情、停業令影響，加上政府資助不足以及業主未有相應幅度減租，集團全面檢視公司的業務及長遠發展，並調整架構，有小部份香港員工受到影響。

健身室無法營業，Pure Fitness近日要裁減人手，該公司指檢視公司的業務及長遠發展後調整架構，有小部份香港員工受到影響。（資料圖片／高仲明攝）

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩指，Pure Fitness裁員大約40人，總會近日亦收到約60名受裁員影響的舒適堡員工求助。《香港01》曾就欠租及傳出裁員的問題，兩度向舒適堡查詢，至今未收到回覆。舒適堡至今有否清還欠租， 暫不得而知。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩指，現時健身室未有大規模裁員，但出現持續欠租情況反映經營已響警號。（資料圖片／廖雁雄攝）

特許經營提前結業 需賠解約費及會費

李粵閩指，大型健身中心一間分店在停業期間，每月仍要支出近200萬元，現時健身室未有大規模裁員，但持續欠租已是警號，如部份分店被業主收回，即使停業令取消，亦無法重開。

他估計去年已近300間健身室結業，當中以小型健身室為主，而新一輪的停業令影響中型健身室，包括以特許經營方式營運的健身中心。但李粵閩指，即使特許經營者無力經營，結業亦非易事：「投資者簽約時，向健身中心保證繳付一定年期的分成，提前解約要賠剩餘年期的分成外，亦要向已招收的會員賠償會費。」

李粵閩指，即使受疫情影響，特許經營者無力經營，仍要作出巨額賠償，故結業亦非易事。（資料圖片／余俊亮攝）

制度僵化 八成資助仍未收到

第四波疫情下，健身室自12月初停業，疫情反覆，政府及專家均指目前沒有放寬的空間，健身室重開無期，李閩粵建議政府放寬措施，容許健身教練在採取適當的社交距離下，於康文署豁下的戶外場地授課，以維持生計。

李閩粵建議政府放寬措施，容許健身教練在採取適當的社交距離下，於康文署豁下的戶外場地授課。（資料圖片／盧翊銘攝）

他又批評，防疫抗疫基金下的健身中心資助計劃，申請制度僵化，亦未清楚列明所需文件，以致審批時間長，不少健身室等不及資助已無奈結業：「到現在仍有八成已申請的業界，未收到第三輪防疫抗疫基金的資助。」他認為需加快審批資助，為業界提供適時的援助。