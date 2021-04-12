航班熔斷制收緊　一定數目乘客染變種病毒　禁當地所有機來港14日

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-12 19:13

本港新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨平穩，然而輸入個案中包括不少變種病毒個案。食物及衞生局局長陳肇始今日（12日）表示，為防止新變種病毒輸入，將會收緊航班熔斷機制，實施並行機制，即7日內同一地區來港航班有一定數目乘客確診，並確定是新變種病毒個案，當局會禁止所有由該地區來港的航線著陸本港14天。 陳又指，當局已開始規劃明年下一輪疫苗接種計劃，正研究採購新一代疫苗。她強調，關注新變種病毒在全球肆虐情況，因此對新變種病毒的保護力亦是選購疫苗的重要考慮。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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上月三分二輸個案屬變種病毒

在上月150宗輸入個案中，有101宗為新變種病毒個案，比例達67.3%。陳肇始今日表示，將加強針對性防控措施，包括新變種病毒個案擴散應對工作。目前衞生署為所有輸入個案基因排序，監察變種病毒情況，而當局亦留意到涉及地域傳播範圍擴大。陳認為，海外輸入個案會威脅本地防疫努力，亦對疫苗效能有潛在影響，因此要嚴防流入社區。

陳指，本港現時已有嚴格入境防控措施，包括「檢測待行」、專車載往酒店檢疫21日等，至今有效令新變種病毒「零滲透社區」。而抵港航班方面，一直設有熔斷機制，如抵港民航客機有相當客人確診，涉事航空公司相關客機會禁止着陸本港14日。去年7月首次實施熔斷機制以來，至今衞生署已24次動用有關機制。

4月12日，行政長官林鄭月娥及多名官員就防疫措施等見記者。（李澤彤攝）

新例7日累積一定數目乘客染變種病毒即熔斷

陳肇始強調須居安思危，熔斷機制分別於9月及11日收緊，現時則再進一步收緊個別航班指標，即7日內同一地區來港航班有一定數目乘客確診，並確定是新變種病毒個案，當局會禁止所有由該地區來港的航線着陸本港14天，「呢項熔斷機制係適用喺所有由該地區來港嘅航班，而唔係剩係涉事嘅航空公司個別航班。」

疫苗方面，陳肇始指全球而言，疫苗接種率愈高地區，愈有條件恢復經濟、社會活動，以及搶先商討旅遊氣泡等安排。而本港疫苗數目比較充裕及理想，有1,500萬劑科興及復必泰疫苗，足夠全香港市民接種。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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陳肇始表示，當局已開始規劃明年下一輪疫苗接種計劃，正研究採購新一代疫苗。而疫苗接種計劃開展以來，至今已接種83萬劑，包括58萬第一劑疫苗；以及25萬為第二劑，並指已接種市民，即將可成為第一批人士受惠於一連串放寬措施。

對於接種疫苗後出現的多宗異常事件，陳肇始強調，衞生署會同專家合作密切監察疫苗安全。至於數字及呈報個案方面，專家委員會會審視過去數據，包括心血管疾病數據。目前呈報個案中，尤其死亡個案與疫苗接種沒有因果關係及直接關係，而心血管疾病的數據顯示至今亦沒有發現不尋常現象。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼