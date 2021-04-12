疫苗氣泡7大疑問未解　16至30歲無得打疫苗、長者無手機怎辦？

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-12 20:48

特首林鄭月娥今天（12日）召開記者會，指由於疫情放緩，將推行「抗疫新路向」，包括提出以「疫苗氣泡」為基礎，去調整社交距離等的措施。 不過，政府仍有多項疑問未解答，包括計劃真正落實日期、有無日落條款、不適合打針的人會如何處理，而16至30歲市民現時並未納入疫苗接種計劃，他們是否就被疫苗氣泡所排斥在外，全部仍是一個謎。下文將逐項說明疫苗氣泡的七大疑問。

1. 疫苗氣泡在何時正式實行？

林鄭月娥僅指，最新一輪社交距離防疫措施會延長至4月28日，希望持分者能利用未來兩周做好準備，再下一輪的措施才可生效，但如果疫情屆時有反彈，亦或需再檢視情況。

2. 疫苗氣泡有無失效日期？

未知，記者會上全無公布。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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3. 16至30歲市民目前非疫苗接種計劃對象，他們未能疫苗，是否代表就不能享受疫苗氣泡？

林鄭月娥表示，不認為計劃令到這批人必須要打針才能享日常生活，只是增加接種誘因，他們仍可去戲院，仍有選擇權。她又稱，是否開放予這批人接種，需由專家建議，也需視乎疫苗供應，因此暫時未知這批人何時可打針。

4. 身體狀況不宜接種疫苗的人可以怎麼辦？

林鄭稱，會再研究因身體狀況不能接種疫苗的另外安排，「一定會有例外安排，可以放心」。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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5. 食肆及處所員工、顧客如何證明自己已打針？是否必須下載政府應用程式「智方便」，或每天帶同紙本針卡外出？

林鄭僅指，會研究便利處所營運者檢查疫苗接種紀錄的技術，未知具體安排。

6. 顧客日後必須使用安心出行，無智能電話人士、長者又如何安排？

林鄭稱，考慮到市民有不同需要，包括長者無手機，在例外情況下會繼續接受「寫紙仔」登記，但無明確指出有哪些情景都屬例外情況。

7. 若所有食肆員工完成接種，所有顧客也打了第一劑疫苗，並使用安心出行，堂食時間可延長到凌晨2時。如有其中一位客人無打針，是否代表食肆內只有部分範圍可設堂食至凌晨2時？

林鄭表示，有一定規模的食肆可設立「潔淨區」予已接種疫苗人士，如果食肆有兩層會更易處理。但小型食肆又可如何安排，仍是未解之謎。