巴士脫班｜九巴去年錄6.9%居榜首　運輸署：疫情爆發客量大幅減少

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-13 00:16

巴士「疫市」加價，但服務時有「甩轆」。去年各專營巴士公司的整體脫班率達6.3%。其中九巴以6.9%居於榜首，較前年增加4.1個百分點，其次是新巴，脫班率亦達6.7%。 運輸署書面回覆立法會財務委員會時指，去年疫情爆發初期，乘客量突然大幅減少，上半年的脫班率普遍上升，脫班率一般在非繁忙及深宵時段較高，署方當時已立即發出提示信和勸諭信要求改正，另已訂立機制，讓專營巴士公司申請臨時服務調整，專營巴士公司隨後的整體脫班率已逐步改善，去年下半年下降至平均2.3%。

九巴去年脫班率為6.9%，居於榜首。(資料圖片)

根據運房局數據顯示，去年各專營巴士公司的脫班率均見上升，整體脫班率為6.3%，相較去年2.6%，大增3.7個百分點或1.4倍。脫班排名方面，九巴居榜首，達6.9%，較前年增加4.1個百分點或1.46倍；其次是新巴、城巴及龍運，分別佔6.7%、6.4%及4.7%。嶼巴脫班率3%，但亦較前年增加2.5個百分點。

巴士公司借疫創班 運輸署發信勸諭

運輸署書面回覆指，與過去數年比較，所有專營巴士公司的脫班率在去年均較高，原因是在專營巴士服務的乘客量顯著下跌的情況下，2020年上半年的脫班率普遍上升，尤其在2020年2月及3月疫情爆發初期。面對乘客量突然大幅減少，專營巴士公司相應調整其服務，脫班率一般在非繁忙及深宵時段較高。運輸署當時已立即採取行動，透過發出提示信和勸諭信，要求各專營巴士公司作出改正，並按照獲批准的服務詳情表營運。



署方續指，因應疫情發展和相應調整的社交距離措施，同時為更善用資源，運輸署亦已訂立機制，讓專營巴士公司申請臨時服務調整。在考慮專營巴士公司的申請時，運輸署會參考多項因素，例如乘客需求的增減幅度、巴士路線載客率(尤其在繁忙時段)，以及市民對縮減服務建議的接受程度。實施上述機制後，專營巴士公司的整體脫班率已逐步改善，在2020年下半年下降至平均2.3%，較2018年全年及2019年上半年為低。