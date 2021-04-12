疫苗氣泡｜放寛堂食強制用「安心出行」　不可寫紙仔惹網民大激辯

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-12 18:55

特首林鄭月娥今日（12日）宣布將以「疫苗氣泡」作為基礎調整社交距離措施，其中1項調整包括餐廳職員接種疫苗後，而且規定食客必須使用「安心出行」，才可放寛晚巿堂食時段。換言之，未來部份餐廳將不再接受食客「寫紙仔」，有關措施引起網民討論。支持做法的網民認為措施有助防疫，甚至直指在最初時就應該強制使用安心出行；另一派反對做法的網民就表示，將堅持拒絕使用安心出行，寧願只買外賣。

林鄭月娥宣布新的抗疫安排，餐廳食客將必須使用「安心出行」，不再接受「寫紙仔」。（廖雁雄攝／資料圖片）

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林鄭月娥在今日的記者會中提到，政府將會放寛食肆營業的要求，食肆如所有員工都已經接種第1劑疫苗，且規定顧客必須使用「安心出行」，每枱可以由4人放寬至6人，堂食時間則可由晚上10時延長至午夜12時，但需維持50%入座率，宴會則維持20人上限；如食肆員工都已經接種2劑疫苗，及在14天後產生抗體，同時食客已接種第1劑疫苗，且必須使用「安心出行」，食肆就可以劃出「特定範圍」，範圍內每枱可以放寬至8人，宴會上限提高至100人，堂食時間可延長至凌晨2時。當所有員工及顧客都完成接種疫苗，每枱則可以放寬至12人。

「疫苗氣泡」擬放寛食肆措施

如食肆維持堂食至晚上10時，防疫措施則維持現狀，即員工每14天就需要檢測1次，每枱上限4人，食客可選擇使用「安心出行」或用紙手寫資料申報；如餐廳只經營堂食至傍晚6時，及每枱最多2人，則食客毋須強制留下個人資料。

支持強制食客使用「安心出行」的網民就表示，相關做法一早就要該推行，並且要同時確保餐廳有執行到相關要求，不能敷衍了事。反對強制使用安心出行的網民則稱，事件將會影響飲食業經營。【點擊下圖放大即睇網民點樣講 ▼ ▼ ▼】

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