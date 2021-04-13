過去5年16幢歷史建築物遭拆卸　120幢建築尚待評級包括半山配水庫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-13 21:05

古蹟辦紀錄1,444幢歷史價值較高的建築作進一步評級工作，惟獲評級的私人建築物業主仍有發展權。發展局指，過去五年共有15幢已評級或擬議評級的歷史建築，及一幢尚待評級的建築物被拆卸。

120個尚待評級的「須進行評級的新項目」

3幢二級歷史建築被拆

發展局指在過去5年，在「1444幢歷史建築」及「須進行評級的新項目」名單中，有15幢已評級或擬議評級的歷史建築及一幢尚待評級的建築物被拆卸。當中尚待評級歷史建築物於去年被拆卸，有3幢二級或擬議二級的歷史建築被拆。

現時有超過300個歷史建築被列為「須進行評級的新項目」，發展局指，截至上月中，名單上有120個尚待評級的項目，包括3個於港島半山的食水配水庫、京士柏油麻地海水配水庫。

石屋家園經營赤字達219萬

政府推出活化歷史建築伙伴計劃，共涉及22個歷史建築。當中第一至三期項目中，於2017年停辦的芳園書室自2018年起錄得不足9000訪客人次，有153萬元的經營赤字；而錄得最高的經營赤字為活化為石屋的石屋家園，達219萬元。

京士柏前油麻地配水庫內部結構圖片

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主教山配水庫內部結構圖片