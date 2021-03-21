本港8800幢歷史建築曝光　九龍城近百年歷史戰前唐樓群不獲評級

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-21 00:00

逾百年的深水埗主教山蓄水池被破壞後「終見天日」，再次喚醒公眾關注歷史建築議題。古蹟辦於25年前曾調查全港建於1950年前的建築物，當時紀錄了全港有約8,800幢相關建築，其後從中挑選1,444幢歷史價值較高的建築，逐一展開評級工作。 古蹟辦近日經團體及傳媒查詢後，終公開逾8,800幢建築物列表，披露部分未被列入1,444清單的「滄海遺珠」，包括及後被列為新增項目的盧吉道27號，以及九龍城多幢有逾80年歷史的唐樓等。 惟不乏備受公眾關注的歷史建築，始終榜上無名，包括超過百年歷史的舊筆架山隧道。一座座被遺忘於石屎森林的老建築，無聲訴說城市故事。

九龍城衙前塱道24號的戰前唐樓未有被評級。（梁鵬威攝）

古蹟辦從未公開列表

古蹟辦於1996至2000年期間，就本港建於1950年以前的建築物進行調查，當時紀錄約8,800幢建築物。其後於2002年至2004年再從該清單中，挑選出1,444幢文物價值較高的建築物，再作深入調查，並經由專家組成的小組評估建築物的歷史價值、建築價值、罕有程度等六項準則，於2009年公布擬議的評級。現時於古蹟辦網站有提供1,444幢建築物的資料，不過從未公開羅列全部逾8000幢建築的列表。

本土研究社早前向古蹟辦取得該份8,800幢建築物的完整清單，發現有部份具歷史價值的建築物，即使被納入清單中，惟最後卻未被挑選為值得深入調查及評級的1,444幢歷史建築物中，以致未獲評級。

九龍城南角道3號的戰前唐樓保留得甚為完整，特色之一的屋簷簷托仍然存在。（梁鵬威攝）

達88年歷史九龍城戰前唐樓未被選作評級範圍

該批未獲評級的「滄海遺珠」當中，包括位於九龍城的多幢戰前唐樓，如南角道3號、城南道57至59號、衙前圍道68號、衙前塱道24號及太子道西412至414號等。翻查資料，發展局於2010年進行的《市區重建策略》，就九龍城區發表的《市區更新地區願景研究》，亦有將上述唐樓群納入為「區內具特色的唐樓之一」。

報告內提到，該批唐樓可能於1933年至1942年期間興建、即已有約88年歷史；而其採用騎樓式設計，最大特色為其屋頂上矮牆及西方建築元素，如屋簷的簷托等。至於同樣位於九龍城，已被列為三級歷史建築的侯王道1號及3號唐樓，於1935年落成。即與上述未獲評級的唐樓歷史相若。

於現場可見，部份未獲評級的唐樓，已沒有原來的屋簷，改為鐵皮屋頂，惟南角道3號的唐樓仍甚為完整，甚至仍可見騎樓內的風扇、屋簷的簷托，不過現時已全幢空置。

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盧吉道27號不被挑選 業主申改建酒店始被評級

此外，位於山頂的盧吉道27號，後來被列為一級歷史建築的逾百年歷史大宅。翻查完整8,800幢建築物的完整清單，雖然榜上有名，但最終卻未被挑選作深入研究。值得注意的是，該大宅於2012年轉手後，新業主一度申請改劃為酒店，並惹起公眾關注反對。古蹟辦其後將之納入「新增項目」，並於2013年評級為一級歷史建築。

山頂盧吉道27號、被列為一級歷史建築的逾百年歷史大宅被紀錄於8,800幢建築物之中。（資料圖片）

8,800幢建築 部分已被拆

至於清單上8,800幢歷史建築物中，部分已被清拆或有重建計劃，如九龍塘金巴倫道41號、即前李小龍故居，經過多年爭論後，於2019年被清拆；位於灣仔律敦治醫院有百年歷史的拱門，於2017年進行工程時被拆走，當時一度惹起爭議，其後古蹟辦稱建議醫管局盡量將其保留。

此外，市建局「士丹頓街／永利街項目(H19)」原建議將唐樓群拆走重建，及後被居民反對撤回方案，惟至今仍未有保育方案。事實上，城皇街的多幢唐樓亦於首次獲紀錄的歷史建築物列表中。而被發展商提出改劃的牛池灣聖若瑟安老院，其中的教堂亦屬於8,800幢建築物當中，惟已被拆去。

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111年歷史舊筆架山隧道榜上無名

此外，有獲關注的歷史建築則「榜上無名」，包括香港戒毒會石鼓洲康復院庭院的羅馬泳池，該建築物於60年代落成，於2010年獲評為三級歷史建築。於20多年前的全港調查中，雖未將其納入列表中，但卻被納入1,444幢建築物列表內獲評級。而於1950年落成的聖母神樂院；於1909年落成、1910年啟用的舊筆架山隧道，則於兩個列表中，均未有上榜。

聖母神樂院位於梅窩與愉景灣之間，屬本港唯一一間中世紀建築模式的天主教隱修院，有歐洲鄉郊中古時代建築風格，並以花崗石築砌。聖母神樂院內有一個聖母亭，於1979年建成，以中式設計。而「十字牌」牛奶亦源於聖母神樂院，初期只為自用，於70年代建立「十字牌」牛奶。

111年歷史的舊筆架山隧道未有任何評級，亦非法定古蹟。隧道於1981年停用，現時用作鋪設煤氣管道，作為連接九龍及新界的煤氣之用；而隧道出入口仍有完好保存的花崗岩磚牆，並仍可看到「Beacon Hill Tunnel」、及刻有隧道施工和竣工年份（1906、1910）。