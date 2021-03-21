8800幢歷史建築分四隊專家調查　本研社批準則不一倡民間重新審視

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-21 00:00

古蹟辦於25年前曾就全港歷史建築普查，並記錄約8800幢建築物，惟最近才應要求公開列表。根據古蹟辦提供資料，當時合共委託四隊專家團隊負責調查，惟每個團隊挑選歷史建築的準則不一，當中有團隊將非建築物的碑石等涵蓋在內，亦有包涵1950年後落成的建築物。 本土研究社指，各個團隊於普查方法上不一致，紀錄格式亦參差，質疑一份被視為「奠基式」的全港歷史建築普查，竟然並無劃一標準及方法，「做法上百花齊放，對於統一紀錄未必係好事。」他們建議當局應重新就全港歷史建築物作普查，並將1950年後落成的建築都涵蓋在內，並讓民間共同參與。

+ 16 + 16 + 16

古蹟辦在25年的調查中，將全港分為四個區份，各由一個專家團隊負責進行普查，包括歷史學者馬木池、張瑞威、梁炳華及蕭國健；亦有建築方面的專家，如許焯權。而每個團隊所負責的地區面積不一，馬木池、張瑞威負責西貢及東九龍；許焯權則負責整個港島、油尖旺、九龍城區及南丫島。至於整個新界區只交由兩個團隊負責，當中梁炳華的團隊更需要涉獵沙田、大埔、荃灣，甚至多個離島。

有1950年後落成的建築物

綜合多份報告，當中大部份沒有清楚列明箇中準則，只有馬木池、張瑞威的團隊提到著重於建築物及社區文化發展的關係。此外，調查原本集中紀錄1950年前落成的建築物，惟許焯權的報告中，亦包括1950年後落成的建築物，如於1960年落成的歌連臣角天主教聖十字架墳場、建於70年代的前李小龍故居等。

8,800幢建築物中，不乏墳場等不屬於建築物的地方。（資料圖片／余俊亮攝）

名單涵蓋多個非建築物

古蹟辦過往曾指，現行機制未能涵蓋非建築物，如石碑、墓地等，早前惹起關注的主教山配水庫同樣因被稱為「水缸」而險被拆走。不過，當時的四份報告、甚至8,800幢的建築物名單上卻有石碑、墳場等項目，包括馬灣舊九龍關石碑，當中亦有多個未獲評級的墳場，如歌連臣角天主教聖十字架墳場、西灣國殤紀念墳場等，有逾百年歷史的跑馬地香港墳場，則只有墳場內的教堂有被紀錄。

報告內亦有肯定，非建築物對研究歷史的重要性，蕭國健曾在報告內，指調查涵蓋墓地、橋樑、古砲及牌匾，並稱區內的碑銘所紀錄的文字，對探討社會經濟、民間信仰等「功能甚大」。

本港8800幢歷史建築曝光 九龍城近百年歷史戰前唐樓群不獲評級

+ 5 + 5 + 5

調查團隊指時間不足 部份已被拆

各個團隊紀錄的格式亦有不同，當中部份項目只有街道或村的名稱，如荔枝窩、荃灣上角山路、粉嶺百和路等。不過，四份報告內均不約而同指出多項困難，如只有約兩年進行調查的時間不足，及人手不足，導致未能透過口述歷史獲得更多資訊；並同時提到不少建築物於進行調查期間被拆卸，特別於九龍城區有約八成的建築物，已在調查期間拆卸，認為應盡快作更深入的調查研究，而大嶼山的舊村亦因發展面對消失的威脅。

部份項目只有村落名稱，如荔枝窩。（資料圖片／盧翊銘攝）

本土研究社質疑普查不齊全 應重新再做

本土研究社於取得名單後，曾將其整合為地圖，成員黃肇鴻指，根據報告內容，反映於區與區調查之間無統籌。本研社成員陳劍青亦指，多個團隊均反映調查時間不足以進行口述歷史，認為列表不能夠反映建築物於社區的價值，形容為「唔齊全的8,800個。」

他們認為8,800個建築物列表，被視為「奠基式」的全港歷史建築普查，影響日後1,444建築物列表、甚至活化歷史建築計劃等文物保育政策，「就算補遺漏都係跟呢份，但原來呢份係唔齊。」

他們認為，政府有需要再做一次普查，加入有價值的戰後建築，「果時係做1950年前，但依家都過咗20年，根本唔update（更新）…好多標準都唔同咗。」陳劍青說，不能單靠專家進行普查，明顯需要更多民間參與，可透過口述歷史搜集更多資料。

本土研究社於去年底向古蹟辦索取8,800個歷史建築的列表，於今年2月到手。（歐嘉樂攝）

政府初時不容許公開名單內容

本土研究社向古蹟辦索取報告後，政府一度不容許他們對外公開報告內容，其後經交涉及再有多間傳媒查詢因由後，才容許公開有關資料。本研社成員鄭捷龍說，古蹟辦保留歷史建築乏力，需要靠公眾監察加強文物保育。

本土研究社將超過8000座歷史建築物整合為地圖，惟發現當中有不少不清晰之處。（歐嘉樂攝）

古蹟辦：公眾可建議為建築進行評級

古蹟辦回覆查詢，於1996至2000年間進行首次全港歷史建築普查，主要記錄建於1950年前的建築，以制定保護策略及措施。歷史建築普查記錄了約8,800幢主要建於1950年前的建築。根據建築物年份、歷史／文化價值、建築價值、罕有程度、地標／組合價值及狀況等準則，挑選了1,444幢文物價值較高的建築物作研究，並於2009年將擬議評級提交古諮會審議，並於同年3月公布評估結果及擬議評級，及展開為期4個月的公眾諮詢。

古諮會亦會見了區議會及專業團體代表聽取意見。在公眾諮詢期間，收到約390份意見書，當中包括建議可以將92個未被包括在「1,444幢歷史建築」名單內的項目納入評估工作範圍。而至2021年3月，已有約340建築物或構築物，透過公眾建議被納入「須進行評級的新項目」名單，其中197項已獲古物諮詢委員會確認評級。古蹟辦歡迎公眾建議可進行評級的建築。

至於因不屬於一般建築物/構築物涵蓋類別，但具有歷史文物價值的項目，例如界石、石碑、古道等，雖未能以歷史建築評審機制評級，但會被納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」或「香港具考古研究價值的地點」名單，界定為「文物地點」。

若新基本工程項目可能影響文物地點 ，工程項目倡議者和相關工務部門，必須進行文物影響評估，以確保「文物地點」受到妥善保護。