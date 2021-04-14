貴絕全球！　香港租金跌5%　仍蟬聯全球外派管理人員最貴房租城市

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-14 14:39

香港樓價租金高昂。人力資源顧問機構ECA International公布一項針對國際行政級別管理人員的調查，指香港今年租金水平下降5%，但仍蟬聯全球外派員工住房租金最昂貴城市，連續第四年膺榜首，外派管理人員在港的租金支出，比紐約及東京更高。 調查指出，目前派駐香港的國際行政級別管理人員，入住受相關階層人員常住地區，一間無傢具的中檔三房單位，平均月租約為10,769美元 (折合約83,466港元)。惟調查未有具體指出相關「常住區」屬本港哪一分區。

ECA International公布一份報告，調查比較全球超過360個地區，外派員工通常租住區域的租金費用，平均租金將根據外派管理人員，在市場內屬中檔，無傢具的三房單位計算。

調查結果顯示，派駐香港的國際行政級別管理人員，平均月租支出約為10,769美元，較去年的11,318元，下降近5%，但仍是全球外派員工房租最昂貴城市。紐約及東京仍然分別排行第二及第三位。

ECA International亞洲區域總監關禮廉分析，受疫情影響，派駐香港員工數目受限，另外社會政治壓力持續影響經濟，失業率創高位，都令市場對高級住宅的需求大幅降低，但香港的租金水平仍遠高於亞洲其他城市及紐約。

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