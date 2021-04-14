5歲女童遭虐殺案　親父求情稱用錯教導方法　繼母指家有開心日子

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-14 14:10

5歲女童Z遭親父和繼母虐待致死，揭發八歲兄長X亦遭虐待。親父和繼母昨被陪審團裁定謀殺罪成，繼外婆則被裁定2項殘酷對待兒童罪成。案件今（14日）在高等法院進行求情，親父和繼母求情時強調，兩人原本只想管教子女，但使用了錯誤的方法。辯方亦指，在涉案時刻，家中亦有開心的日子。案件押後至本月20日判刑。

三名被告：男被告（30歲，運輸工人，下稱：父親)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦，下稱：繼母)，為男被告的第二任妻子，亦即小兄妹的繼母；第三被告(56歲，會計文員，下稱：繼外婆)，是女被告的母親。

男童Ｘ不想再會面

法官甫開庭便問及，是否需要為男童X索取創傷報告，控方回應指，曾聯絡X的一方，但X不想再會面，辯方亦認為不需再索取報告。法官最終未再為X取報告。

案件發生經過。(詳看下圖)

+ 20 + 20 + 20

親父強調原想教好子女

親父的代表律師求情指，不會就謀殺罪作求情。就親父承認的兩項殘酷對待兒童罪，承認案情嚴重，時間長達5個月，Z身上有各種傷勢，包括瘀傷和潰瘍，小兄妹亦曾捱餓數天等。並稱親父為免他人得知子女的傷勢，未有帶他們求醫。而多項虐待累積，最終令Z不幸去世。辯方強調，親父原意是想教好子女，但使用了過度的體罰。

繼母稱家中有開心時刻

繼母的律師求情指，繼母承認誤殺罪，顯示她有悔意，她亦在自辯時承認需為Z的去世負上責任。辯方亦承認案情嚴重，但強調在涉案的5個月中，家中亦有開心的時刻。繼母原意教好子女，非有意虐待他們。

女童Z父親與繼母在手機中的通選語錄。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

繼外婆未能見外孫女Y已是很大懲罰

繼外婆的律師求情指，繼外婆在案發後不能見Y，已是很大懲罰。辯方又指，繼外婆向精神科求診，需定期覆診和食虊，或影響在本案的判斷，未有停止女兒和女婿虐待小兄妹。

辯方指，證據顯示繼外婆亦關心小兄妹，愛錫案中的小朋友。辯方亦承認，繼外婆未有帶小兄妹求醫，但指繼外婆處境尷尬，若她帶小兄妹求醫，但會令女兒和女婿入獄。

女童Z生前的畫作及手寫的字跡。(詳看下圖)

父親和繼母被裁定謀殺罪成，他們於2018年1月6日謀殺女童Z。此外，父親和繼母在開審前承認兩項殘酷對待兒童罪。

繼外婆經審訊後被裁定兩項殘酷對待兒童罪罪成。控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，忽略照顧女童Z和男童X。男童X和女童Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020