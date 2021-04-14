海洋公園打卡新熱點　蝴蝶「花島」6大主題供愛花人士觀賞自拍

社會新聞
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海洋公園最新花藝展覽「蝶舞花旅」，由花藝師以用插花形式創作出以蝴蝶為主題的花卉。展覽內設六個不同主題「花島」，當中的花裁各有特色，其中一個「花島」更以食用花為主題，以迷迭香、紫椒、薰衣草等插出由花而成的小島嶼，另外亦有罕見的蝴蝶花。

海洋公園最新花藝展覽「蝶舞花旅」。（張浩維攝）

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海洋公園最新花藝歐陸荷蘭意大利「蝶舞花旅」，聯同本地花店Gingermite合作，由花藝師以用插花形式創作出以蝴蝶為主題的花卉。海洋公園指，日前樂園推出「海洋公園Chill級保育大使計劃」，提倡動物和保育知識，當中其中一個本地保護物種為蝴蝶，故今次花藝展覽亦特意以蝴蝶為主題。

Mite亦提到，展覽採用超過50種花裁，大部的花裁均來自歐陸荷蘭、意大利等地。（張浩維攝）

花島設六個不同主題 包括罕見蝴蝶花

負責是次展覽之一的花藝師Mite指，展覽內設六個不同主題的花島，當中的花裁各有特色，亦特意配合海洋公園「五感」體驗主題。

其中一個花島以食用花為主題，以迷迭香、紫椒、薰衣草等插出由花而成的小島嶼；亦有由玫瑰花、月季花而成的花島讓遊人打卡，部份花島更加有罕見的皇帝花、蝴蝶花，本地常見的勒杜鵑，當季的梔子花等。Mite亦提到，展覽採用超過50種花裁，大部的花裁均來自歐陸荷蘭、意大利等地。

Mite透露，今次展覽花近兩星期完成，每日需耗用大量人手，在室內插花和保持鮮花的樣貌亦是一大挑戰。

是次展覽由4月17開始至5月30日，為期一個半月，每兩星期亦會更換一次鮮花。

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