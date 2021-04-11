大灣區青年計劃｜有275間企業提供2000職位　逾5727人網上應徵

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-11 10:57

勞工及福利局局長羅致光今日（11日）發表日誌，指出大灣區青年就業計劃自1月推出以來，企業反應熱烈。截至本月7日，有275間企業提供逾2000個職位空缺，其中過半數是創科職位。另外有5727人透過網上應徵申請計劃下的職位空缺。

勞福局局長羅致光 (資料圖片)

求職者可無需經勞工處 整體的求職申請一定不止5727個

羅致光在網誌表示，有關空缺經審核後已由勞工處陸續上載計劃專題網站，讓合資格青年申請。截至本月7日，經計劃專題網站的網上應徵功能，有5727個求職申請。另外，由於計劃容許企業透過不同途徑進行招聘，求職人士亦可無需經勞工處互動就業服務網站而直接向參與計劃的僱主提出求職申請，因此整體的求職申請一定不止此數。

羅致光重申，粵港澳大灣區生產總值接近17,000億美元，是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，發展潛力巨大。如何搭上大灣區發展的高速列車，找到合適位置，是香港年輕人值得思考的問題。特區政府會繼續推動青年到大灣區發展，民政事務局亦有一系列計劃，鼓勵青年到大灣區內地城市實習或創業，將視乎疫情發展，優化和擴大有關計劃。

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