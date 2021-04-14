去年度220名警員辭職　投考數跌至1萬　15名新紥師兄年屆41歲以上

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-14 22:55

近年警民關係跌至冰點，據保安局提交立法會財委會文件，警務處在2020/21年度中共有919人離職，當中220名警員是自動辭職，佔約24%，是各紀律部隊之冠。同時，投考警隊人數亦逐年下降，由2018/19年度約1.7萬人減至1萬人，最終警隊取錄了592人，當中有15人為41歲或以上人士。 資料顯示，去年涉嫌干犯刑事罪行而被停職的警員有46人，有39人是警方拘捕，當中33人涉干犯嚴重刑事案件，是近3年新高。

警務處在2020/21年度中共有919人離職，當中220名警員自動辭職。（資料圖片）

保安局文件

保安局文件顯示，2020/21年度中，六個紀律部隊中警務處離職人數最多，共有919人，當中602人退休或合約期滿，辭職警共有220人，憲委級(即警司級別或以上)佔2人、督察級佔26人，員佐級佔192人，其餘為其他原因離職。

消防處離職人數亦有429人，懲教署有321人，入境處、海關及政府飛行服務隊各有229人、202人及14人。

取錄人數近年新低 不足600人

警隊在20/21年度有5258個職位空缺，當中憲委級、督察級和員佐級分別有47、467和4,744個；近年投考警隊人數有下降趨勢，18/19和19/20年度分別有17,928和11,974人，20/21年度減至10,685人，同時，警隊取錄人數在過去三個年度有下跌，分別為1,341、874及592人。

新取錄警員44%持毅進文憑 23%持大學或以上學曆

獲新取錄的警員中，所有見習督察均持大學或以上學歷；約有23%警員持有大學或以上學歷，21%持有專上學歷，12%持有中學學歷及44%持有毅進文憑。年齡分布方面，共有15名獲取錄警員年屆41歲或以上，當中14人為見習督察，1人為警員。

去年46名警員停職 33警涉嚴重刑事案

文件又指出，由2018年至2020年，因涉嫌干犯刑事罪行而被停職的警務人員分別為37、25及46人，被警務處拘捕的正規警務人員分別為38、16及39人，當中分別有30、13及33人涉嫌干犯警隊定義為罪行性質屬較嚴重的刑事案件，另外分別有7、8及6名正規警務人員被其他執法部門，如廉政公署及香港海關拘捕。