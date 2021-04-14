疫苗氣泡｜平機會：僱主解僱不打針員工　或涉間接歧視

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-14 21:59

港府前日(12日)提出「疫苗氣泡」，指若食肆或酒吧等處所的員工及顧客接種疫苗後，可以放寬營業限制，引來僱主或強制員工打針憂慮。 平機會今發聲明，指僱主若要求所有員工必須接種新冠疫苗，會對一些不適合接種疫苗人士，如患有嚴重疾病或懷孕婦女構成殘疾或懷孕的間接歧視。

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平機會昨日回覆《香港01》時表示，按《殘疾歧視條例》第61條訂明，如某人的殘疾屬傳染病，而歧視是爲了保護公衆健康屬「合理地需要的」，有關的歧視行為不屬違法。當時平機會發言人亦指出，由於不是每個人都適合接種疫苗，應考慮為他們作出其他合適的安排。

平機會今日再就「疫苗氣泡」發聲明回應傳媒，其中一段舉例指出，若僱主強制員工接種新冠疫苗，否則解僱員工，做法將對患有嚴重疾病或懷孕婦女可能構成較大負面影響，故除非僱主有合理理由支持做法，否則可能構成關乎殘疾或懷孕的間接歧視。

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促為不適合接種疫苗心士作合適安排

平機會聲明中續指，據其了解，政府將會與業界商討「疫苗氣泡」細節，可能會有一些豁免情況。平機會希望在政府及業界商討及落實計劃時，考慮不適合接種疫苗者的需要，為他們作出其他合適的安排，而市民若懷疑基於其殘疾、懷孕等原因而受到歧視，可以與平機會查詢或投訴。