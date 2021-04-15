陳肇始以「黑暴」形容反修例事件　指事件影響海外醫生來港

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-15 13:08

本周一（12日）立法會舉行財委會特別會議期間，議員何君堯批評律政司司長鄭若驊將2019年發生的反修例風波稱之為「社會事件」，而非以「黑暴」去形容，認為官員應「糾正自己思想」。 今天（15日）食物及衞生局局長陳肇始在財委會特別會議發言時，主動稱反修例事件為「黑暴」，並指事件影響海外醫生來港。 她又稱，政府會修例放寬引入海外醫生，現時正草擬法例，計劃在今年第二季前，將條例於立法會首讀及二讀。

食物及衞生局局長陳肇始在財委會特別會議發言時，主動稱反修例事件為「黑暴」，並指事件影響海外醫生來港。 （會議片段截圖）

被問到透過有限度註冊，只能成功招聘少量海外醫生時，陳肇始稱，政府非常積極地招聘海外醫生，局方有增撥資源予醫院管理局，而醫管局亦有改善海外醫生晉升等問題，「原本申請人數經我哋優化成個計劃、積極咁去推廣，係好咗好多，但因為『黑暴』嘅事件，其實都係影響咗一啲原本佢話嚟、申請或申請咗，請佢嚟都有一啲緩慢咗，所以有咗個影響。」

另外，陳肇始表示，政府會修例放寬引入海外醫生，現時正草擬法例，及與不同醫生團體、病人組織會面，了解他們意見，計劃在今年第二季前，將條例於立法會首讀及二讀，「但要排隊」。

自由黨的張宇人批評，政府低估香港醫生短缺問題，又指若只准屬香港居民的海外醫生回港，人數不會多，「我個女、女婿都話佢哋唔會返嚟」，並要求政府提供不同專科欠缺醫生的數字。陳肇始稱，現時有邀請香港大學、醫專、醫管局研究不同專科的人手短缺情況，相信今年內會有數字。

本周一律政司司長鄭若驊出席立法會財委會特別會議時，建制派的何君堯不滿她和司法機構政務長梁悅賢，以「社會事件」形容 2019 年反修例事件，認為應該以「黑暴」去形容，批評官員「斯文」，要求官員「糾正自己思想」，更指若日後再有官員在立法會稱事件為「社會事件」，「唔該你即刻出門口」。

鄭若驊當時回應指，在2019年時，或有一些示威是合法及和平，需每件事件單獨去看，如何稱呼事件不影響法律工作，最重要是維護法治，依法行事，不是如何去稱呼一件事。