疫苗氣泡︱倫理學者倡措施設日落條款　否則等同限制市民自由

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-16 08:00

政府將於4月29日起調整社交距離措施，並以「疫苗氣泡」為重心。不過，有學者批評這項政策看似科學，實際上欠缺實證，難以證明為什麼接種了疫苗，食肆就可延長營業時間多兩小時。 港大和中大的倫理學者同時指出，疫苗氣泡不能無限期延續下去，政策應訂立失效條件，倡議當本地傳播消失了一段時間後，便應撤銷有關做法，以免永遠限制市民自由。

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香港大學醫學倫理與法律研究中心總監何維倫表示，支持「疫苗氣泡」政策，但強調不能強迫市民打針，亦需研究日後如何辨識已打針的市民，「除非有職員去查，不過可能麻煩仲更多，如果做得唔好，市民對政府政策信任有影響。」

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定義傳播消失 可跟世衛標準

他又認為，當本地傳播消失了一段時間後，可以撤銷疫苗氣泡，「因為疫苗氣泡係針對人傳人問題，如果一段時間無人傳人，無新個案，都可以放寬。」他相信，這是重要的證據，說明病毒不會再帶來大影響，至於如何定義「消失了一段時間」，他認為可以跟從世衞定義。

市民接種新冠疫苗後展示針口。（資料圖片／鄭子峰攝）

而中文大學生命倫理學中心總監區結成亦同意，當本地個案「清零」或受控時，也不再需要「疫苗氣泡」。他強調，「日落條款」不能定得太緊，否則等同不會「日落」，「永遠達唔到，永遠限制咗啲人自由？」他認為「日落」的準則可由專家商討，也應諮詢市民意見。

區結成：放寬邏輯欠實證支持

區結成亦批評，疫苗氣泡劃分了很多不同階段，「分得好細」，看似有科學基礎，但實則不然，「你憑咩去講，點解做咗呢個措施就可以開到12點，或者開到2點，呢啲邏輯唔係有好多實證方式去支持！」

區結成擔心日後不願打針的人，或會像不願使用「安心出行」應用程式的人一樣，被標籤為「等於拒絕政府的人」。（資料圖片／盧翊銘攝）

憂政府向市民強加道德標籤

他亦擔心日後不願打針的人，或會像不願使用「安心出行」應用程式的人一樣，被標籤為「等於拒絕政府的人」。他直言雖然政府不准市民「填紙仔」，在行政上更方便，追蹤效率也可能更高，但質疑政府為什麼在這批人身上強加道德標籤，「係咪需要將填紙仔嘅人講到咁不負責任？成日都話唔好妖魔化，點解喺呢啲地方咁輕易去妖魔化嗰啲填紙仔嘅人？」他認為，其他措施都可能有一、兩成人不合作，料比率不會相差太遠。