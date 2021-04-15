疫苗氣泡｜酒吧業反對強制客人打針換復業　拒打針員工要停薪留職

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-15 19:03

酒吧在疫情下關閉多時，港府日前宣布酒吧業可有條件復業，包括員工及顧客已接種第一劑疫苗，而顧客同時使用「安心出行」情況下，可有限度重開。 政府今（15日）宣布，接種疫苗門檻調低至16歲，但有酒吧業表示，鼓勵員工接種尚可靠勸喻、利誘，但反問政府，酒客會否為外出消費及消遣，而冒險打疫苗。酒吧業界認為，目前疫苗接種率低，若按政府安排強行復業，相信9成酒吧無法生存，屆時只會令無牌酒吧百花齊放。

錢雋永表示，強烈反對政府要求接種疫苗才能入場，認為嚴重影響生意，甚至有機會引發大規模結業。（余俊亮攝）

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，強烈反對政府要求顧客必須接種疫苗後才能入場安排，認為嚴重影響生意，甚至有機會引發大規模結業。他解釋，在員工層面，僱主難以強制要求所有人必須打疫苗，只能哀求或利誘員工接種，估計目前逾半酒吧已有員工接種首劑疫苗。

惟當局同時要求顧客打疫苗，錢雋永相信要滿足條件相當難。他說，早前曾諮詢逾300間酒吧的東主，業界一致反對強制酒客打疫苗的要求，「員工為賺錢或會打針，但顧客唔會為消費而打針」。

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錢續指，目前已接種疫苗市民僅約一成，估計只能養活約百間酒吧，倘政府堅持不肯讓步，估計不願打疫苗的市民，會改為光顧無牌場所，令政府更難追蹤疫情，兩個月內亦令9成酒吧結業，屆時勢必再推高失業率。錢不禁大嘆，「好諷刺，政策點解唔幫合法處所？點解唔考慮我哋生存模式？」

錢雋永批評，「加個咁辣金剛罩罩住我哋，只會摙死我哋，開返仲衰過唔開」，擔憂復業難以維持生計，只是浪費燈油火蠟及人手，最終得不償失。

有酒吧業表示，鼓勵員工接種尚可靠勸喻、利誘，但質問客人會否為消費而冒險打疫苗。（余俊亮攝）

酒吧東主︰員工憂副作用對疫苗卻步

Joanne在元朗開酒吧，10個員工只有4人為復業願意接種疫苗，其他人則因擔心副作用而卻步，作為僱主只能希望他們盡公民責任接種，態度較強硬的員工只能安排停薪留職。即使有復業曙光，她早已準備安心出行及把換氣量提升至每小時最少6次，一切準備就緒，但估計生意額只有以往1%，希望政府以利誘方式取代令年輕人反感的強制措施，推動市民接種。

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酒吧員工Anny表示，為了復業，昨日已接種首劑疫苗，但問及相熟酒客打疫苗意欲，「10個有9個都唔打」，也對強制措施反感，對於「人哋打針為抗疫，香港人打針為堂食、去酒吧」感可笑。她又質疑政策公平性，外出用膳不用打疫苗，但飲酒則必須，又質疑日後難配合執法，以及難判斷疫苗證明的真偽。

香港酒吧業協會將於本周五約見食物及衞生局副局長徐德義，將反映業界願意配合政府，要求顧客使用安心出行，及要求員工接種疫苗，但前提要視乎員工健康狀況。業界同時希望透過加入規管顧客不准過枱，離開座位時必須佩戴口罩的措施，取代要求顧客必須接種疫苗的要求。

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特首林鄭月娥日前表示，酒吧會分兩階段放寬營業限制，首階段如所有員工及顧客已接種首劑新型冠狀病毒疫苗，並使用「安心出行」，可有限度重開；約8周後，所有員工及顧客完成接種兩劑疫苗，並相隔14日，可再放寬營業限制。林鄭又指，政府決定在防疫抗疫基金下，向六類關閉時間較長的處所，額外發放一筆津貼，支出約4億元。