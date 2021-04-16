疫苗氣泡︱倫理學者：工作屬基本人權　不打針者應准檢測取代

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-16 08:00

政府將於4月29日起推行「疫苗氣泡」政策，六類處所的員工必須接種新冠疫苗，該處所才能復業；食肆員工也必須打針，該餐廳才可變成六人一枱及營業至午夜。措施公布不久，便有酒家要求員工打針，否則會被停工。 有倫理學者指出，工作屬於基本權利，若不打針就無法上班，承受的代價太大，提倡政府除了容許身體不適合打針的人可以獲得豁免外，也應給予「不想打針者」另一種選擇，例如以定期檢測取代打針，「有啲人可能一生人睇病都鐘意睇中醫，唔鐘意睇西醫，點解而家變咗佢無病都一定要打呢？」 另有學者認為，若政策令打工仔「丟飯碗」，政府必須設立機制補償其損失。

區結成認為，工作屬於基本權利，若不打針就無法上班，承受的代價太大。（資料圖片／盧翊銘攝）

中文大學生命倫理學中心總監區結成接受《香港01》訪問時提到，工作是一個人的基本、核心權利，若不打針就不能繼續從事某類行業，是很大的犧牲，承受的代價太大。

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區：市民唔係拒絕政府、反對政府先唔打針

特首林鄭月娥日前公布疫苗氣泡政策時，稱身體狀況不適合打針的人，將會有另外安排，但細節尚未公布。曾任醫院管理局質素及安全總監的區結成則認為，除了「不能打針者」外，「不想打針者」也應該獲給予另一種選擇，「有啲人唔係拒絕政府、反對政府先唔打。有啲人可能一生人睇病都鐘意睇中醫，唔鐘意睇西醫，點解而家變咗佢無病都一定要打呢？」

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未有統一標準決定是否適合打針

區結成又直言，若以身體狀況是否適合打針去判斷該人士是否享有豁免權，亦有不妥之處，因為現時根本未有一個統一的標準去決定某人是否適合打針，部分個案都是由醫生評估及判斷，「十個醫生十個可能有唔同睇法，呢個有啲奇怪，變咗講到好似好科學咁，但事實上適唔適合打，而家唔係有定論、有統一規範嘅嘢。」

他建議，不能打針及不想打針者，都應准許他們以檢測代替打針，「唔能夠因為好想達到多啲人打嘅目標，就完全一面倒去差別處理，打同唔打嘅人嘅權利變成相差好大，都要有安排比佢哋（不打針者）。」至於是相隔多久做一次檢測，他認為可以交由專家共同商討而決定。

新冠疫苗自2月底開打。（受訪者提供）

而香港大學醫學倫理與法律研究中心總監何維倫亦同意，疫苗氣泡對於食肆及六類處所的職員影響最大，他認為如政府處理不好，容易造成僱主與員工之間出現矛盾、對立，甚至或會有打工仔「丟飯碗」。他提倡政府成立新的機制，去評估僱員受到疫苗氣泡的甚麼影響，並設立補償機制，令因這項政府而失去工作的人可以「幫補生計」。

新冠肺炎在去年1月襲港，政府在1月底提升公立醫院應對級別至最高的緊急。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，在疫苗氣泡下，病人家屬雖然有望在完成接種疫苗後可以探病，但卻要自費最少百多元做快速抗原測試；另一邊廂政府透露有意取消免費檢測服務，不打針的病人家屬則需自費240元做核酸檢測。他直言兩種方式都需家屬每月花費一千幾百，才可探望家人四次，「係強人所難，一係要自掏荷包，一係要面對（打針）風險，對佢哋唔公道」。

他指，有家屬不能探望親人一年有多，十分渴望見到家人一面，不過部分家屬擔心自己年紀大、身體狀況等因素，而不欲打針，更怕「出事」後無人照顧患病家人；也有家屬明知有風險，也決意打針。他亦解釋，由於治病、長期住院都有一定支出，再額外花錢做檢測，對於低收入人士來說是百上加斤。他認為政府需保留一種免費檢測途徑，保障病人家屬權益。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌認為政府需保留一種免費檢測途徑，保障病人家屬權益。（資料圖片）

而區結成也指出探病是基本權利，不是一種優惠，對病人來說亦十分重要，最新政策卻對基層家庭造成經濟負擔，坦言不理解政府為何不照顧這批人的需要，「點解其他方面政府都無吝嗇，放好多錢去抗疫，點解喺呢啲地方要吝嗇呢？係咪探病視為可有可無，所以你自己畀得起錢就探，畀唔起錢就唔探？」