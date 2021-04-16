譚仔上市｜譚仔姐姐：係咩？完全唔知　食客股民睇淡：增長幅度窄

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-16 15:01

「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚母企譚仔國際已向港交所遞交上市申請。 雖然有不少食客「粉絲」，但被不少股民看淡。有食客兼股民認為譚仔與大家樂、大快活無異，本港餐飲股的增長幅度未必如科網股，會視內地股為首選，但相信短炒一下亦無妨。

「譚仔姐姐」成餐廳標誌，會否因公司上市成為股民？有譚仔姐姐表示，對股票一竅不通，笑言「打工點會買股票」。另有譚仔姐姐對於公司申請上市感驚訝，「係咩？完全唔知！」但對於買股票亦沒有興趣。

無論「譚仔」或「三哥」都有不少粉絲，但問及知否該公司申請上市，不少人表示沒有聽聞，部分人亦沒有買股票經驗，稱不會為「譚仔」初嚐買股票，「好多嘢都可以睇好，但唔會為咗佢（譚仔）而試」。

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即使是資深股民，對該公司股票亦持觀望態度。年過80歲的蔡先生表示，主要購買「搵陣」股票「長揸」，例如藍籌、科技股，解釋指年紀大投資較謹慎，估計譚仔上市後股價「大上大落」，會觀望一段時間再考慮。

而投資經驗超過10年的蔡小姐間中光顧譚仔，但不會考慮短炒其股票，並指投資主要考慮公司規模，市值至少逾千億元，對譚仔國際興趣不大。

譚仔營運數字︰

至於有聽聞譚仔申請上市的食客王小姐認為，譚仔/三哥與大家樂、大快活無異，認為香港市場小，食肆上市股價增長幅度未必大，亦不會如科網股般大幅飆升，投資也會選擇內地股。但她說，如成功抽到，短炒亦無妨。

譚仔國際目前合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳，以及新加坡的3間三哥餐廳。上市文件披露，截至去年12月底止9個月，譚仔國際收入12.98億元，溢利2.31億元，按年升32.6%，期內每名顧客人均消費58元。