確診食肆處所｜變種病毒患者曾到佐敦松記糖水、旬.食事處

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-18 00:24

本港今日（17日）公布新增18宗新冠肺炎個案，有8宗本地個案，當中6宗源頭不明，包括一宗被驗出帶有N501Y變種病毒株的29歲男患者。該名男患者除曾到訪長洲、尖沙咀兩間銀行外，更曾到居所伯嘉士大廈的松記糖水和「旬.食事處」，以及重慶大廈內的印度餐廳New Chettinad。 另外，亦有一名感染源頭不明的39歲女患者，曾到道教青松小學（湖景邨）。

帶變種病毒患者到伯嘉士大廈兩食肆

一名29歲男子（個案編號：11643）3月19日由杜拜返港完成檢疫後，被發現帶有變種病毒，其居住的佐敦伯嘉士大廈所有人須送往檢疫中心。

衞生防護中心晚上公布該名男患者行蹤，除了在記者會上提到曾前往尖沙咀金冠大廈渣打銀行、尖沙咀滙豐大廈，及重慶大廈印度餐廳New Chettinad和長洲恒樂餐廳菜館外，再公布患者曾到伯嘉士大廈兩食肆，包括日式餐廳「旬.食事處」，及松記糖水。「旬.食事處」在其facebook專頁宣布要關閉21日。

長洲鄉事委員會facebook專頁指，所有曾到恒樂餐廳菜館的員工及食客，都要接受強制檢測，並於4月18至20日於長洲南蛇塘體育館設檢測中心。

▼4月16日深夜突襲佐敦伯嘉士大廈▼

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屯門現多名患者 有人曾到小學

今日有4宗源頭不明個案都居於屯門，其中居於蝴蝶邨蝶翎樓的39歲女子（個案編號：11648）在潛伏期內曾到道教青松小學（湖景邨），她在屯門啓豐商場的川味閣任廚師，亦曾到元朗南天大廈的烤魚工房及蝴蝶街市。

另外，居於屯門友愛邨愛暉樓2座的63歲男患者（個案編號：11645），曾到訪愛定商場大家樂，亦曾到屯門啟豐園聯邦皇宮及元朗福星樓嘩鬼拉麵。他於香港人力資源元朗中心教電工，該中心位於元朗貿易中心9樓。

而張竹君於記者會上指，源頭不明的21歲男患者（個案編號：11647）在屯門市廣場一期的chocoolate任售貨員及曾到屯門時代廣場麥當勞和曾咀靈灰安置所，但今日的列表僅顯示其曾到蝴蝶廣場麥當勞及利源樓地下，而他居於屯門泥圍菜園村。

亦有一名與其他個案有關連的確診57歲女患者（個案編號：11646）居於沙田蔚景園第1座，衛生防護中心公布其曾到沙田偉華中心及到梁顯利油麻地社區中心。

▼4月17日患者住所及行蹤▼

▼4月17日凌晨佐敦伯嘉士大廈居民撤離到檢疫中心▼