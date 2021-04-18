確診大廈食肆｜累計4人曾到愛定商場　樂華北邨患者曾光顧坑口KFC

本港今(18日)新增30宗確診，29宗是輸入病例，餘下1宗是本地個案，確診者是居於佐敦伯嘉士大廈的31歲女子，與昨公布確診的29歲男子，同樣帶有N501Y變種病毒，衞生防護中心晚上公布確診患者住所及到訪餐廳，名單尚未顯示其相關行蹤，但有更新兩名較早前確認染疫患者的行蹤資料。

居於屯門友愛邨愛勇樓的73歲的士司機曾到訪屯門愛定商場(H.A.N.D.S.)及位於商場內的利群海鮮飯店，其中愛定商場已錄得4名曾到訪確診者；居於牛頭角樂華北邨秉華樓的66歲男子，則先後前往觀塘樂華街市，又曾光顧觀塘樂華商場翠河餐廳、茗港酒家，另曾到訪坑口站附近、TKO Gateway的肯德基家鄉雞(KFC)。