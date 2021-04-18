確診大廈食肆｜累計4人曾到愛定商場　樂華北邨患者曾光顧坑口KFC

本港今(18日)新增30宗確診，29宗是輸入病例，餘下1宗是本地個案，確診者是居於佐敦伯嘉士大廈的31歲女子，與昨公布確診的29歲男子，同樣帶有N501Y變種病毒，衞生防護中心晚上公布確診患者住所及到訪餐廳，名單尚未顯示其相關行蹤，但有更新兩名較早前確認染疫患者的行蹤資料。
居於屯門友愛邨愛勇樓的73歲的士司機曾到訪屯門愛定商場(H.A.N.D.S.)及位於商場內的利群海鮮飯店，其中愛定商場已錄得4名曾到訪確診者；居於牛頭角樂華北邨秉華樓的66歲男子，則先後前往觀塘樂華街市，又曾光顧觀塘樂華商場翠河餐廳、茗港酒家，另曾到訪坑口站附近、TKO Gateway的肯德基家鄉雞(KFC)。
(《香港01》製圖)
確診的士司機曾光顧愛定商場利群海鮮飯店
其中昨日證實確診、居於屯門友愛邨愛勇樓的73歲的士司機(個案編號：11654)，曾到訪區內愛定商場(H.A.N.D.S.)及位於商場內的利群海鮮飯店。連同他在內，共有4名確診者先後到訪愛定商場。
屯門友愛邨出現多宗確診個案，友愛邨愛暉樓地下現時設有臨時檢測站。（陳嘉慧攝）
屯門友愛邨愛暉樓3座早前有多人確診，附近的愛定商場H.A.N.D.S.曾列強制檢測。（鄧穎琳攝/資料圖片）
居於牛頭角樂華北邨秉華樓、任職器具維修工人的66歲男子(個案編號：11644)，他在潛伏期內曾到訪觀塘樂華街市，又曾光顧觀塘樂華商場翠河餐廳、茗港酒家，另曾到訪坑口厚德邨TKO Gateway的肯德基家鄉雞(KFC)。
不過，記者會公布的其餘食肆包括旺角倫敦大酒樓、駿業熟食市場7號舖、觀塘廣場龍寶酒家、太子道西小曼谷海鮮燒烤屋等，則尚未載於名單上。
翠河餐廳於全港擁有多間分店，有確診者曾到訪觀塘樂華商場分店。(翠河餐廳官網截圖)
▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼
▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼