確診大廈食肆｜累計4人曾到愛定商場　樂華北邨患者曾光顧坑口KFC

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港今(18日)新增30宗確診，29宗是輸入病例，餘下1宗是本地個案，確診者是居於佐敦伯嘉士大廈的31歲女子，與昨公布確診的29歲男子，同樣帶有N501Y變種病毒，衞生防護中心晚上公布確診患者住所及到訪餐廳，名單尚未顯示其相關行蹤，但有更新兩名較早前確認染疫患者的行蹤資料。

居於屯門友愛邨愛勇樓的73歲的士司機曾到訪屯門愛定商場(H.A.N.D.S.)及位於商場內的利群海鮮飯店，其中愛定商場已錄得4名曾到訪確診者；居於牛頭角樂華北邨秉華樓的66歲男子，則先後前往觀塘樂華街市，又曾光顧觀塘樂華商場翠河餐廳、茗港酒家，另曾到訪坑口站附近、TKO Gateway的肯德基家鄉雞(KFC)。

(《香港01》製圖)

確診的士司機曾光顧愛定商場利群海鮮飯店

其中昨日證實確診、居於屯門友愛邨愛勇樓的73歲的士司機(個案編號：11654)，曾到訪區內愛定商場(H.A.N.D.S.)及位於商場內的利群海鮮飯店。連同他在內，共有4名確診者先後到訪愛定商場。

屯門友愛邨出現多宗確診個案，友愛邨愛暉樓地下現時設有臨時檢測站。（陳嘉慧攝）

屯門友愛邨愛暉樓3座早前有多人確診，附近的愛定商場H.A.N.D.S.曾列強制檢測。（鄧穎琳攝/資料圖片）

居於牛頭角樂華北邨秉華樓、任職器具維修工人的66歲男子(個案編號：11644)，他在潛伏期內曾到訪觀塘樂華街市，又曾光顧觀塘樂華商場翠河餐廳、茗港酒家，另曾到訪坑口厚德邨TKO Gateway的肯德基家鄉雞(KFC)。

不過，記者會公布的其餘食肆包括旺角倫敦大酒樓、駿業熟食市場7號舖、觀塘廣場龍寶酒家、太子道西小曼谷海鮮燒烤屋等，則尚未載於名單上。

翠河餐廳於全港擁有多間分店，有確診者曾到訪觀塘樂華商場分店。(翠河餐廳官網截圖)

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

▼4.13　西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

+4
+4
+4
新冠疫苗｜衞生署證9非港人已打一劑科興　健康理由准接種第二劑
首宗打3劑新冠疫苗　32歲男打復必泰及科興　醫生打前未檢查清楚
大埔區議員黃兆健稱遭休班警檢舉港鐵內講粗口　收告票可罰5000元
警一連三日打擊黑社會　發220張限聚令告票　庫房進賬110萬
疫苗氣泡｜職工盟收多宗打工仔投訴　指控僱主口頭迫打針
澳門凌晨起延印度、巴基斯坦、菲律賓醫學觀察期至28天
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。