32歲男打3劑疫苗　涉事東涌盈健診所致歉：男子報稱首次接種

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-19 15:57

衞生署昨晚（19日）發稿指，有一名32歲男子接種一劑復必泰疫苗後，自行到診所打科興疫苗，之後再打第二劑復必泰疫苗，前後共打3針。為該男子接種科興疫苗的醫生，在完成接種後才跟進其醫健通紀錄，醫生所屬的東涌盈健醫務中心致歉。盈健表示，接種前醫生有查問其疫苗接種紀錄及填寫同意書，當時該男子表示為首次接種新冠疫苗。

位於東涌港鐵站的盈健醫務中心醫生鄭迪文為已打復必泰疫苗的市民，再打科興疫苗。圖為盈健坑口站診所（盈健官網）

盈健醫療集團回覆《香港01》時表示， 一名男士於3月28日到東涌盈健醫務中心要求接種第一針科興疫苗，又稱醫生當時有向其查詢疫苗接種紀錄及要求填寫同意書，而該男子則表示屬首次接種新冠疫苗。

而醫生為該男子注射疫苗後輸入醫健通系統時，才發現男子已有接種一劑復必泰疫苗，盈健指，醫生再次查問下，男子終承認較早前已接種疫苗，醫生即時通報衞生署跟進，並為其提供覆診，密切跟進。



盈健醫療集團表示，對事件深表關注，已即時檢討醫務中心登記程序及疫苗注射流程安排，並指就事件造成不便及擔憂致歉。

醫健通系統網站顯示，醫護人員應適時（in a timely manner）上載病人的資料到醫健通。（醫健通網站截圖）

衞生署昨日的新聞稿指，由於涉事醫生未有跟隨衞生署發出的指引，在接種前於醫健通系統檢查市民的接種紀錄，已發信予該名私家醫生，亦表示會繼續與參與計劃的私家醫生聯繫，確保為應診人士提供符合指引的疫苗接種服務。

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