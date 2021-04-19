禁飛令｜菲傭趕尾班機返港　銀行IT住華美達酒店：好擔心中招

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-19 17:04

新冠肺炎疫情反彈，更有變種病毒流入社區。菲律賓、印度及巴基斯坦已觸發收緊後的「熔斷機制」，明（20日）起禁航14日，過去14日曾逗留此3國的旅客亦不得登機來港。 菲律賓、印度及巴基斯坦今（19日）仍有合共5班航班在最後機會飛到香港。今早清晨約有20多人坐上由菲律賓首都馬尼拉抵港的尾班機，有本港銀行職員及外傭均表示，菲律賓疫情大爆發，當地政府實施封城，但並無食物和日用品配給，市民已水盡糧絕，情況堪憂，再加上連續多日有外傭抵港後確診，早已預料到當局會禁航遂及早訂下回港機票，慶幸能趕及登上尾班機回港工作。

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今早8時許共有兩班從馬尼拉抵港的航班，及後再有兩班分別從印度德里和孟買起前往香港的航班。機場職員透露，只有宿霧太平洋的航班載有20多旅客，其餘均空機來港。旅客飛抵香港約3小時後，完成檢測，陸續步出離港大堂。

停薪留職逾年的銀行IT人 趕及從菲返港

來自馬尼拉的Michael表示，他在本港的銀行擔任科技人員，他一年多前回鄉渡假，卻碰上疫情大爆發，過去一年無法回港上班，只能停薪留職。他表示，自己非常幸運，能趕及在禁航令生效前達陣抵港，若他錯過今日的航班，未知航班14日後能否復飛，形容已手停口停愈年，生活非常困難。

Michael表示，自己非常幸運，能趕及在禁航令生效前達陣抵港，若他錯過今日的航班，未知航班14日後能否復飛。（余俊亮攝）

選擇尖沙咀華美達華麗酒店作隔離用途：當然擔心 但我別無他選

他選擇入住的尖沙咀華美達華麗酒店，早前有印度旅客完成隔離後確診，是首宗入侵社區是變種病毒個案，他坦言「當然擔心（受感染），但我別無他選，我已經繳付酒店隔離費用」，而現時並無證據顯示，病毒經由空氣傳播，相信只要在酒店不與他人接觸亦很安全。

他又形容菲律賓疫情愈趨惡化，現時每日約有1.5萬人確診，他表示自己已有心理準備或會染疫，甚至是感染變種病毒，但更嚴重的是，當地政府實施封城，但並無食物和日用品配給，市民已水盡糧絕，情況堪憂。

澳門政府昨日宣布，延長曾到訪菲律賓等3國的人酒店隔離至28日，Michael表示，若港府跟隨澳門政府的步伐，他將要多付2,800元酒店住宿費，直言使費沉重，「待在酒店28日完全不是假期，對我們來說非常困難」。

外傭因母親身體不適回鄉 幸趕及返港

同機的外傭Diana亦表示，她下機後，隨即有入境處人員表示她十分幸運，趕上回港的尾班機。她形容，菲律賓疫情十分嚴重，擔心明天禁航令生效後再無法回港，「我們都趕急回港」。她表示兩個月前因母親身體不適而請假回鄉，當地疫情及後急轉直下，收到消息港府會收緊入境措施後便趕着回來，擔心若滯留當地，僱主或會不滿。

她慨嘆，難以釋除染疫的憂慮，只能在酒店、飛機上等，全天候戴上口罩，以及噴灑消毒酒精防疫。

Diana表示，收到消息港府會收緊入境措施後便趕着回來，擔心若她滯留當地，僱主或會不滿。（余俊亮攝）

她透露，不少姊妹向她請教返鄉探親的程序，她以第一身經驗勸籲她們不要回鄉，禁航令下令否回港屬未知之數，而她不少姊妹亦已返港，暫未有人滯留菲律賓。