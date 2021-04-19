環保園紙漿廠招標　政府表明倘因與官司影響未按時交地　可退按金

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-19 19:31

環保署在2018年底批出屯門環保園近2公頃用地，興建廢紙回收再造廠，原定最快2023年投產，但最終「難產」收場。政府在去年《施政報告》宣布，計劃在環保園設立現代化紙漿生產設施，預計設施處理量不少於每年30萬公噸本地廢紙。 環保署今（19日）就紙漿廠招標，地皮正是捲入訴訟爭議的廢紙回收再造廠地皮，面積縮減至1.4公頃，租期20年。記者取得有關標書，列明每年至少處理30萬公噸廢紙，該回收設施需在租期展開3年內營運，基本投資額達5億元。政府亦表明，若因訴訟在租期展開後12個月仍未能把土地交予中標者，對方有權終止合約，並獲無償退還按金等款項。

環保署2018年招標屯門環保園內4幅相連地段，興建廢紙回收再造廠，最終由一間名為「Rocsky International Limited」的公司中標，月租39.9萬元，惟中標後遲遲未動工，被環保署終止合約。政府其後宣布計劃在原址設立紙漿廠，最遲2024年投入運作。環保署今展開招標，出租舊紙廠其中3幅地段，今年7月9日截標。

每年要處理30萬公噸廢紙

記者取得有關標書，列明每年至少處理30萬公噸廢紙，包括紙皮、報紙及辦公室用紙，亦包括紙包飲品盒，該回收設施需在租期展開3年內營運，基本投資額達5億元，而日後提供紙漿廠的廢紙量，應不少於其最低處理量。

要支付一億保證金

其中一個業內人士關注點是入閘門檻。有業界表示，中標後要先支付1億元保證金，300萬按金及6個月租金，估計只有少數大規模公司才能進場，避免重蹈舊租戶的覆轍。業界又指，要視乎目前廢紙回收補貼計劃會否涵蓋日後的紙漿廠，以及提供廠房處理的廢紙如何計算價格，才能衡量是否值得投資。對於廠房地皮面積「縮水」，業界估計要往高空發展，但料增加建築成本。

環保署今（19日）就紙漿廠招標，將租出原本廢紙再造廠位置其中3幅土地，面積縮減至1.4公頃，租期20年。（環保署網站截圖）

舊租戶入稟要求繼續履行租約條款

然而，原租戶Rocsky International Limited今年3月入稟高等法院，要求法庭頒令租約仍生效，政府須繼續履行租約條款。入稟狀指，原告接收土地後1個月，發現其中3幅土地有凹凸不平的石屎阻礙物，環保署表示會清理，惟雙方多次交涉，阻礙物仍未被清除，導致原告未能使用土地。

倘政府一年內未能交地 中標租戶可退按金

案件已進入司法程序，標書亦列明若舊租戶申請禁令，阻止政府把有關土地租予中標者，租期將延遲至政府書面通知中標者第14日後展開，並不能要求政府就損失索取賠償；若政府在租期展開後12個月仍未能把土地交予中標者，對方有權終止合約，並獲無償退還按金等款項。有業界指是一個投資風險，認為署方應清楚解釋應對方案；亦有業界認為政府有信心解決才會招標，相信問題不大。

環保園去年先後傳出3個租戶撤出，環境局早前書面答覆立法會財務委員會承認，今年初有兩個租戶表示，因回收物料市場的營運情況轉差及財務考慮安排退租，待全部退租手續完成後，環保署會稍後安排招標出租有關土地。署方其後回覆指，涉及租戶為華南再生資源（中山）有限公司及香港國際環保先鋒循環再造有限公司。