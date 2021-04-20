全城搶外傭｜僱傭公會憂禁飛不斷　僱主協會促加強培訓家務助理

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-20 09:43

本港疫情反覆，社區首現新冠肺炎變種病毒株。政府日前宣布，由今日（20日）零時起，禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港14天，禁飛或影響逾千外傭及其僱主。 有僱傭公會表示，估計菲律賓每日約有100多個外傭到港，14日即累積1,500至1,800個外傭未能抵港。僱主只可在本地市場中找外僱，競爭亦會更激烈，「有僱主話最緊要搵到人，加3,000至4,000元都無問題」。有僱主協會代表則認同政府實施航班熔斷機制，建議勞工處加強支援本地家務助理，亦可幫助解決失業率高企問題。

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香港僱傭公會主席陳東風今日（20日）於港台節目千禧年代指，禁止菲律賓航班來港影響很大，初步影響包括1,500至1,800個外傭未能抵港，即1,500至1,800個家庭受影響；另外亦包括連帶影響，如部份僱主或打消聘用菲律賓到港外傭，改為於本地市場中找外僱，競爭亦會更激烈。

他估計，現時本地市場中流轉的外傭約有2,000個，但市場上希望聘用外傭的僱主不止2,000個家庭。而受過往一年疫情影響，外傭比例去到20%為菲律賓新來港；80%為本地市場流轉。

他又稱，近日業界反映僱主出價更高，陳的公司有僱主指「最緊要搵到人，加3,000至4,000元都無問題」。而目前約30%外傭工資高於政府規定，部份高達5,000至5,500元，他估計如情況持續，有機會個別外傭工資會高於5,500元。

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香港僱傭公會主席陳東風（資料圖片／黃舒慧攝）

菲律賓疫情失控 或復飛一、兩日又要停過

陳東風又擔憂，菲律賓疫情失控，直言「睇唔到兩、三星期會有明顯改善」，認為只會不斷重複熔斷機制，「復飛一、兩日，又要停過」。被問到政府有否提供協助？他批評勞工處沒有提供任何補救措施，早前曾建議政府送新冠疫苗至菲律賓至準備來港工人，估計「一萬、兩萬劑都搞掂」。他指菲方領事館接到其建議後即約會面，但本港勞工處僅書面回覆。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒於同一節目表示，不少僱主擔心新來港外僱會傳播病毒，故平衡風險下支持政府實施航班熔斷機制。她回應送疫苗至菲律賓做法時質疑，「捐疫苗係咪真係外傭受惠？」她又擔憂責任問題，「未檢查清楚身體情況，接種後有事咁點算？」她認為本地失業率高企下，希望勞工處可加強支援培訓本地家務助理。

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