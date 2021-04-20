荃灣新青大廈列強制檢測　全棟僅12戶　居民擔心確診者住附近

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-20 15:03

荃灣區疫情爆發，當中新青大廈因新增一宗或以上初步確診個案而被納入多制檢測大廈，記者於今日（20日）到場視察，新青大廈只於後巷設有出入口，居民日常進出都必須經過地上亦有不少垃圾的後巷，衞生情況欠佳。 民政事務處已於大廈出入口貼上以及於信箱中放入強制檢視通知書，惟12戶居民當中有4戶仍未從信箱中收取通知書；有居民表示由於大廈住戶較少，確診者住於鄰近單位的機會都高，所以都較為擔心。

出入需經後巷 衞生情況欠佳

荃灣新青大廈因新增一宗或以上初步確診個案而被納入多制檢測大廈，記者今日（20日）到場觀察衞生情況，發現新青大廈只設有一處出入口，並且位於衞生情況欠佳的後巷，新青大廈正門對正對面大廈垃圾房，後巷地上亦有不少被棄置的垃圾，後巷亦設有影像攝錄以監察老鼠活動。另外雖然大廈有確診個案，但仍不時有市民到後巷除下口罩吸煙，地上亦遺下不少煙頭。

12戶居民4戶仍未將檢測通知書取出

新青大廈共有12戶，民政事務處已於出入口貼上強檢公告，並於信箱放入檢測通知書，但12戶當中有4戶仍未將通知書取出。

月中已檢測 收強檢令需再檢一次

居民張女士表示早於本月14日已因工作需求進行一次檢測，但現在收到強檢通知又要再做一次；對有住戶確診她表示感到擔心，「梗係驚，見到信箱有封嘢嗰下好驚」，她又指並不知確診住戶住那一單位，所以馬上做到檢測中心進行檢測。

石同學對有住戶確診感到擔心，他表示整橦大廈只有十二戶，所以確診者都很大機會住在鄰近單位。（廖雁雄攝）

住戶少確診者大機會住附近 檢測以求安心

剛放學回家的石同學亦同樣對有住戶確診感到擔心，他表示整橦大廈只有十二戶，所以確診者都很大機會住在鄰近單位，他表示於稍後時間便會進行檢測求安心；他又指大廈內衛生情況可以接受，走廊都未會有很多垃圾。

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