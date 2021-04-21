將軍澳隧道九龍方向巴士轉乘站5月1日啟用　30條巴士線停站

繼去年10月將軍澳隧道往將軍澳方向的巴士轉乘站啟用後，運輸署今日（21日）宣布，位於將隧收費廣場另一方向的巴士轉乘站（往九龍方向），將於5月1日早上啟用。
運輸署指，屆時將有30條巴士線於該處停站，包括15條全日服務、4條凌晨線，以及11條繁忙時段路線。另外，乘客於轉乘站乘搭該30條路線時，可享有轉乘優惠，惟未有跨巴士公司轉乘安排。
▼將軍澳隧道轉車站（往將軍澳方向）首日啟用情況▼
位於將軍澳隧道收費廣場的巴士轉乘站（往九龍方向）5月1日早上啓用。（運輸署圖片）
運輸署表示，轉乘站設有候車上蓋、座位及預計巴士到站時間的顯示屏。另外，於轉乘站乘搭以下路線，將享有轉乘優惠。路線如下：
全日服務的巴士路線：
城巴第A29號線（將軍澳（寶琳）—機場）
城巴第E22A號線（將軍澳（康盛花園）—亞洲國際博覽館）
城巴／九巴第690號線（將軍澳（康盛花園）—中環（交易廣場））
九巴第98號線（將軍澳工業邨—牛頭角站）（循環線）
九巴第98D號線（坑口（北）—尖沙咀東）
九巴第296A號線（尚德—牛頭角站）（循環線）
九巴第296C號線（尚德—長沙灣（海盈邨））
九巴第296D號線（尚德—九龍站）
九巴第297號線（坑口（北）—紅磡（紅鸞道））
新巴第694號線（調景嶺站—小西灣）
新巴第796C號線（清水灣半島—蘇屋）
新巴第796P號線（康城站公共運輸交匯處—尖沙咀東）
新巴第796X號線（將軍澳工業邨／將軍澳站—尖沙咀東）
新巴第797號線（康城站公共運輸交匯處—九龍灣）（循環線）
新巴第798號線（調景嶺站—火炭（駿洋邨））
只於凌晨時段服務的巴士路線：
城巴第N29號線（將軍澳（康盛花園）—東涌站）
城巴第NA29號線（將軍澳（寶琳）—機場／港珠澳大橋（香港口岸））
新巴第796S號線（將軍澳站—牛頭角站）（循環線）
新巴第N796號線（日出康城（環保大道）／將軍澳站—旺角）
只於繁忙時段服務的巴士路線：
城巴第E22S號線（將軍澳（寶琳）—東涌（滿東邨））
城巴／九巴第690P號線（將軍澳（康盛花園）—中環（交易廣場））
九巴第98A號線特別班次（坑口（北）—觀塘站）
九巴第98B號線（康城站公共運輸交匯處—觀塘站）
九巴第98P號線（將軍澳（康盛花園）—尖沙咀東）
九巴第98S號線（康城站公共運輸交匯處—美孚）
九巴第296P號線（尚德—荔枝角站）
九巴第297P號線（坑口（北）—紅磡（紅鸞道））
新巴第796E號線（將軍澳工業邨—蘇屋）
新巴第798A號線（將軍澳（康盛花園）—沙田站）
新巴第798B號線（康城站公共運輸交匯處—沙田站）
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