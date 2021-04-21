政府修例寵物無飯食、剪尾剪耳屬犯法　團體憂無增加罰則欠阻嚇

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-21 13:02

政府早前建議修訂《防止殘酷對待動物條例》，包括引入「謹慎責任」，要求飼主妥善照顧動物的福利。非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪今日（21日）表示，大方向同意政府提出的建議，並欣賞政府將灰色、含糊的事情清晰說出，包括定立「不合宜放生」等；而他亦相信引入「謹慎責任」可遏止虐待動物情況。 然而他認為，現時政府文件中未有提及增加罰則，擔心未能提高阻嚇性，「希望最後唔係咁樣」。

政府早前建議修訂《防止殘酷對待動物條例》，包括引入「謹慎責任」，要求飼主妥善照顧動物的福利。（資料圖片）

麥志豪今日於港台節目《千禧年代》中表示，欣賞政府在建議修訂《防止殘酷對待動物條例》中，將灰色、含糊的事情清晰說出，特別是引入「謹慎責任」條款。他解釋，「謹慎責任」列明飼主如沒有為動物提供適當空間、食物等違反天性的行為已屬違法，有別於以往「做啲咩先犯法」，為進步的概念，相信引入可遏止虐待動物情況。

剪尾、剪耳屬罪行

麥又指，動物福利同人喜好或有衝突，如普遍貴婦狗會被剪尾，而建議修訂中亦訂明剪尾、剪耳等為有罪。然而他表示，為動物剪耳通常為愛護動物協會、義工機構等辨識已進行絕育手術的流浪動物，故建議將剪耳剔出條例外。

而在罰則方面，麥志豪指有政府文件提出最高判處監禁3年同西方社會相若，反而沒有提到增加罰則，因此他擔心未能提高阻嚇性。