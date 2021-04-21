強檢大廈｜油麗邨雍麗樓列強檢　居民：唔敢再去鯉魚門街市買餸

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-21 13:54

本港新冠肺炎疫情反彈，昨日（20日）其中1宗新增個案為29歲印尼外傭，她在3月20日已經抵港，曾在尖沙咀華美達酒店隔離檢疫，完成檢疫後近日檢測時發現確診。她所居住的油塘油麗邨雍麗樓，被列作強制檢測大廈。 有區內居民今日（21日）表示，今次是油麗邨第三度有大廈被列作強檢大廈，雖然感到擔心，「但係殺到嚟都冇辦法。」亦有居民指，自從對上一次區內爆發感染個案後，已不敢再到鯉魚門街市，改到超市買餸，並質疑酒店隔離檢疫措施存漏洞。

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油塘油麗邨雍麗樓今早10時，已有逾50人排隊等候檢測。居民伍女士表示，今次已是邨內第三度有大廈被列作強檢大廈，雖然感到擔心，「但係殺到嚟都冇辦法。」她認為，政府應禁止所有航班到港，嚴防病毒輸入，以保障市民。

被問到昨日有專家引述研究報告，復必泰及科興疫苗對付南非變種病毒的成效下降。她指，今年已60多歲，雖然沒有長期病患，但最近得知有疫苗在接種後，會出現罕見血栓問題，擔心疫苗亦有嚴重副作用，身體或難以負擔。

祝同學︰強制檢測已足夠阻變種病毒傳播

15歲的祝同學認為，強制檢測已足夠應付變種病毒，「政府做咗好多措施，保護得好全面。」雖然未達到接種疫苗的年齡要求，但她樂觀預料將來會准許學生接種。她更指，今日本來要回校測驗，「依家唔使測驗好開心。」

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陳小姐︰質疑政府酒店隔離措施存漏洞

居民陳小姐則對變種病毒感到憂慮，亦得知該確診印傭曾到鯉魚門街市。不過她指，自從對上一次區內爆發感染個案後，已不敢再到鯉魚門街市，轉為到超市百佳買餸。她亦質疑，政府酒店檢疫措施存漏洞，「嗰位工人姐姐隔離嗰陣應該檢測過，會唔會政府當中程序出現問題？會唔會係假陰性？」

陳亦指，沒想到街坊均提早到場等待檢測，今日排隊輪候檢測需時1小時。「心態係以為10點應該冇乜人，早知夜晚先嚟。」她亦認為，政府只需封關及禁止航班，繼續做好檢測工作便可穩定疫情。檢測後她獲贈一盒口罩，但認為包裝上應列明口罩的保護程度及資料詳情。

張竹君昨日於記者會上公布，該確診印傭離開檢疫酒店後，返回油塘油麗邨雍麗樓與僱主同住，曾去過鯉魚門街市及藍田商場，並曾在藍田商場餐廳「Itamomo」用餐。

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