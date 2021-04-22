英國專機今晨抵港　機場加強人手全套保護裝備戒備：當局非常緊張

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-22 16:41

港府對英國航班下禁航令後，今（22日）是4個月來首次再有英國航班抵港，航班由港府與國泰協調，專機接載滯留英國港人。今早的接機大堂，機場人員均穿上全套防護裝備，核對入境港人資料，以及分流，不論是人手以及防疫程序均較周一菲律賓和印、巴航班禁飛前夕大為嚴謹。 有職員表示，當局對今次專機抵港安排非常緊張，記者在接機大堂與抵港旅客做訪問時，即使與受訪者相距1.5米仍被制止，該兩名人員指，《香港01》的咪與受訪者未有距離1.5米，記者與同事亦未有相距1.5米，有違「限聚令」，做法明顯較平日的採訪安排更為嚴謹。

乘搭國泰專機CX2252的港人今早8時左右分批步出接機大堂，每批約30至40人，他們登上旅遊巴後，才再有下一批旅客獲放行，每次需時約半小時，過程大致順利，期間亦沒有其他航班的抵港人士混入，有機場人員表示，由於英國屬高風險地區，當局特地安排航班在凌晨抵港，以免與其他旅客接觸。

港人還未入境，已有多名身穿全套保護裝備的機場人員在接機大堂戒備。（林穎嫺攝）

港人還未入境，已有多名身穿全套保護裝備的機場人員在接機大堂戒備，另再有多名警員在旁戒備，保安和防疫程度遠超日常運作，連周一觸發「熔斷機制」而被停飛14日的菲律賓航班抵港，機場人員亦未有穿上保護衣，僅加配面罩或眼罩防疫。

▼4月19日，菲律賓禁飛令前夕最後抵港航班▼

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有機場人員表示，當局對今次專機抵港安排非常緊張，記者在接機大堂與抵港旅客做訪問時，即使與受訪者相距1.5米仍被制止，該兩名人員指，《香港01》的咪與受訪者未有距離1.5米，即使受訪者沒有觸碰咪，亦有可能會導致病毒傳播，他們亦曾表示，記者與同事亦未有相距1.5米，或有違「限聚令」，採訪安排較平日嚴謹。

旅客獲安排上旅遊巴前，機場人員會先為他們消毒行李，再把行李搬上行李，以確保所有港人均不會受到病毒感染。