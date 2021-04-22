DSE 2021 | 3500視藝考生明率先開考　一文看考場防疫安排

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-22 17:57

中學文憑試筆試將於明天（23日）開考，本屆有五萬多名考生報考，首日為視覺藝術科考試，約有3,500人報考。 疫情下考評局要求試場盡量分隔考生，《香港01》到了其中一間學校試場、元朗路德會西門英才中學(西英中學)視察安排。助理校長何家豪提醒，考生毋須太早到場，免因排隊已與他人長期接觸，亦須帶備「考生健康申報表」。 他又說，大多試場已按考評局建議劃分不同區域，考生須按指示在不同門口進出試場及使用指定洗手間。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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疫情下，考評局及學校都嚴陣以待，並規定考生在每個考試日必須自行量度體溫，填妥並簽署「考生健康申報表」，到達試場時須再經學校體溫監察站。何家豪認為，今年開考前夕疫情不及去年緊張，呼籲考生平常心應考：「今年分別唔大，因為舊年更加緊張，今年只係安排、流程上可以做得更好！」

元朗路德會西門英才中學助理校長何家豪提醒，考生毋須太早到場，免因排隊已與他人長期接觸，亦須帶備「考生健康申報表」。(鄧穎琳攝）

學校在門外拉起膠條劃分學生

他解釋，由於視藝或非主修科考試日仍有學生回校上課，雖理論上該校學生須在8時前回校，考生則8時後才可入試場，但為免考生與遲到學生接觸，校方已在校門位置拉起膠條，劃分考生與學生兩條路線：「學生入學校後要兜路後面入，行後梯；考生就直入探熱、入禮堂。總之學生同考生嘅路線係唔會交叉，接觸唔到。」

由於部份考生或會體溫較高，故學校預留了位置，供體溫過高者稍作休息，之後再重新探熱。

若考生體溫過高，須稍作休息，之後再重新探熱。（鄧穎琳攝）

西英中學以地下禮堂為主要試場，另有一個課室作特別試場，視藝科考試只有禮堂被用作考場，料可容納約40名考生。

何家豪說，疫情前學校禮堂主科可容納約130名考生，但為符合考評局防疫要求，座位間相隔1.5米，令可容納考生人數大減至僅80多人：「目的係相隔遠啲，學校要求比考評局、教育局要求更高，計面積其實容納到90人。」

考評局建議學校將禮堂劃分成不同區域，以疏導人流。何家豪指，該校禮堂已按考生座位編號將他們分成四區，各區考生須以不同門口進出禮堂，亦只可使用該區指定洗手間。而視藝科以往只有兩個水桶供考生使用，因應疫情及劃分區域，學校安排了8個水桶，每區兩個，盡量避免不同區域的考生接觸。

何強調，為杜絕學生與考生相遇，已在學校會成為考場以及若有學生回校的日子，額外增加至少兩名老師負責疏導人流。他舉例指，視藝科考試無中場休息，只有約40名考生，故相信要如廁的人數不多，暫只開放一、二樓的洗手間，但主科考生人數眾多，且卷別間有休息時間，故會開放更多層數的洗手間分流：「主科考生要按區域，去唔同層數洗手間。」

洗手間外貼黃色膠紙提示1.5米距離

而學校已在洗手間外，每隔1.5米貼上黃色膠紙，提醒考生排隊亦要保持一定社交距離。該校小食部及飲水器則因疫情而暫停營運或停用，只保留包裝飲品機。

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考評局主席容永祺、秘書長魏向東與公開考試總監麥勁生今日（22日）則到訪港島民生書院，了解學校開考準備。

考評局表示，疫下參與考務及工作人員多達21,000人次。容永祺形容，考生疫情下是充滿挑戰，感激各持份者協力安排試場，讓考試安全有序進行。首度參與文憑試的魏向東則感激大家在過去一段日子，沉著應對眾多不確定性及變動，祝考生以最佳狀態應考。港島民生書院校長嚴志成則勉勵考生：「考試在即，請繼續努力，保持熱情，堅毅前行，前行任重道遠。」