民政處司機初確診　與確診綠茵幼園主任　曾同時到訪將軍澳舒適堡

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-23 23:40

本港今日（23日）新確9宗確診個案，另有至少3宗初步確診個案，兩宗為本地初步確診個案，包括一名居於將軍澳顯明苑的政府民政事務處司機。衞生防護中心指，他近期曾到訪將軍澳TKO Gateway舒適堡健身中心，與早期確診個案（#11711）同一時間到訪，擔心會出現傳播。

張竹君指，該名司機4月7日傍晚7-8時曾到訪將軍澳舒適堡健身中心，與早前確診個案（#11711）同一時間到訪。（李澤彤攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有數宗初步確診個案，包括兩宗本地、一人是菲律賓到港外傭；而本地初步確診個案中，有一名駕駛「AM車（政府車輛）」的政府民政事務處司機，常到西貢簽到。他居於將軍澳顯明苑，與家人同住，近日有外出用餐及活動。

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張竹君指，該名司機4月7日傍晚7-8時曾到訪將軍澳TKO Gateway舒適堡健身中心（Physical），與早前確診個案（#11711）同一時間到訪，而個案11711曾使用器械及舉重。她表示，兩名病人差不多同一時間出現同一健身室，擔心會有傳播。

個案11711為周四公布的無源頭確診者，居將軍澳新寶城4座。患者於日出康城綠茵英文國際幼稚園任主任老師，校內兩班K3學生被列為密切接觸者，需要入住檢疫中心，而每名學生需要由一位成人陪同。而校長、主任及負責清潔課室的工友亦需要檢疫至5月4日。

未接觸同一器械 懷疑是空氣傳播

有記者問健身中心內會否有其他爆發，張竹君指，二人曾在相近一時間使用同一設施，「未必係巧合，可能有隱形傳播。」她又表示，兩人做不同健身訓練，未必直接接觸同一器械，而是身處同一空間，所以「擔心同一時間、同一空間有感染機會。」

對於二人是否曾使用同一淋浴間，她指，兩個個案分別一男一女，早前確診者沒有使用淋浴間，但未能確定今次個案是否有使用。

近期到訪將軍澳舒適堡需強檢

當局要求，4月16日傍晚6時後，曾去將軍澳舒適堡健身中心的人士，以及當時上班的職員均需送往檢疫，而其他近期到訪該健身中心的人士及職員，亦需強制檢測。該健身中心要停業14日並進行消毒。

記者下午5時許以顧客身份致電舒適堡將軍澳分店，職員指分店現時仍然開放，正待政府通知。

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