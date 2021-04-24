變種病毒｜海港城第二次強檢　市民唔驚繼續行街：唔食嘢咪得

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-24 14:29

變種新冠病毒殺入社區，早前確診的印度漢曾出沒的尖沙咀海港城，曾在上周日（11日）到訪逾兩小時的人須接受第二次強制檢測，政府今（24日）在商場3號碼頭停車場設流動檢測站，中午前約有40至50人排隊輪候檢測，人數明顯較周一（19日）少。 有司機駛入商場範圍才發現有檢測站，擔心商場散播變種病毒，拉下車窗問保安「裏面安唔安全㗎」，保安示意商場安全後才敢繼續前行。亦有海港城常客接受檢測後打算再次逛街，她表示不擔心會受感染，「唔好成日喺街度食嘢咪得，我行街之嘛」。

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衞生防護中心日前發出強制檢測公告，將兩名南非變種病毒確診者到訪過的10個地方再次納入名單，規定曾到訪的市民於第7日、14日、21日接受強制檢測，尖沙咀海港城再次榜上有名。

海港城3號碼頭停車場今早停泊了3輛流動檢測車，為需要接受檢測的員工及市民採樣。

經常到海港城購物的周小姐表示，今早再到商場逛街，剛巧收到當局要求檢測的短訊便順道接受檢測，及後會再到商場閒逛。她表示，不擔心會受感染，「唔好成日喺街度食嘢咪得，我行街之嘛」。對於當局增加3次強制檢測日期，她則指反覆檢測是好事，亦會比較安全，而今次僅等了約10分鐘，認為過程尚算暢順快捷。

莫先生亦指，今早只輪候了10分鐘便能採樣，明顯較上次快，但相信到下午便會再大排長龍。（林穎嫺攝）

在海港城任職售貨員的莫先生亦指，今早只輪候了10分鐘便能採樣，明顯較上次快。他認為當局依舊安排了3輛檢測車，流程亦與上次無異，相信到下午便會再大排長龍。

對於接連有變種病毒流入社區，莫先生坦言「冇得擔心」，認為社區到處都是病毒，只能靠自行加強衞生防疫，「check吓（檢測）亦會較安心」，而變種病毒相較嚴重，當局增加檢測次數亦合理，他又指公司亦十分體諒，讓他們在上班時間去檢測，而商場亦已加強消毒防疫。

霍小姐指，公司沒有安排員工上班時間做檢測，她今早要提早出門排隊。（林穎嫺攝）

惟同是售貨員的霍小姐則指，公司沒有安排員工上班時間做檢測，她今早要提早出門排隊，但過程大致順利，亦尚算快捷。

另一名售貨員鍾先生則指，上次排了兩個半小時才能採樣，今次僅需等10分鐘已大為縮短，相信只是市民仍未接獲強檢通知，「晏啲就應該又好誇張㗎喇」。

對於商場出現變種病毒患者，他慨嘆「冇辦法㗎，都要返工搵食」，但批評政府應對變種病毒失當，「（措施）都係流過劉德華㗎啦，後知後覺」，是否認為市民只能靠自己防疫？他續稱「都係公認㗎啦，係政府唔認之嘛。」