專家促檢疫酒店設空氣清新機　帝盛、絲麗指會陸續增設

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-26 22:28

新冠肺炎變種病毒疑殺入社區，來港38歲菲傭入住西營盤華美達海景酒店檢疫隔離時，懷疑因殘留在走廊的病毒而受感染。港大微生物學系講座教授袁國勇建議酒店在走廊增設空氣清新機，減低空氣中的病毒量。 《香港01》向30間指定檢疫酒店查詢相關做法，多間酒店回覆，會按建議在走廊增設空氣清新機。當中，灣仔帝盛表示已在每層客房樓層安裝兩部空氣淨化機，設備達餐飲處所使用規格。荃灣帝盛亦表示，會陸續在各樓層增設空氣清新機，並指若發現客人在不必要的情況下打開房門，會立即要求關門。

曾入住西營盤華美達海景酒店的菲傭（#11730），疑被鄰房變種病毒患者傳染。（資料圖片／李澤彤攝）

灣仔帝盛：採用達餐飲處所使用規格空氣淨化機

帝盛酒店現時有三間酒店用作指定檢疫酒店。其中，灣仔帝盛酒店回覆，已在所有客房樓層各安裝了兩部高效微粒空氣（HEPA）UV-C空氣淨化機，並指設備符合用於餐飲業務的指定規格，內置紫外光消毒燈及抗菌塗層的H13 HEPA和活性炭濾網。

灣仔帝盛酒店表示，現已在所有客房樓層各安裝了兩部高效微粒空氣（HEPA）UV-C空氣淨化機。（受訪者提供）

荃灣帝盛酒店表示，除了在酒店大堂及員工飯堂，亦會陸續在各樓層增設空氣清新機。荃灣帝盛續指，會嚴格執行相應的防疫措施，包括當發現客人在不必要的情況下（非進行採樣工作）打開房門，會立即要求關門；並要求員工在樓層工作時必須戴上防護裝備（包括外科口罩、護目鏡、保護袍及手套）等。

絲麗兩間檢疫酒店：未來數天完成安裝

檢疫酒店名單中有兩間絲麗酒店，香港海景絲麗酒店及香港遠東絲麗酒店均表示，會按政府建議，根據每樓層走廊面積所需，於每層走廊增設一至兩部智能空氣淨化機以加強空氣過濾殺菌和對流循環。空氣淨化機將於未來數天完成安裝。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 11 + 11 + 11

嘉里酒店：顧客可要求在客房放置空氣淨化機

位於紅磡的香港嘉里酒店表示，酒店一直都有在有人入住的樓層放置空氣淨化機，住客若有需要，亦可要求在客房放置空氣淨化機（先到先得）。九龍維景酒店亦表示，每層一直設有3部空氣清新機及2部抽濕機。

另外，九龍貝爾特酒店回覆，酒店窗戶不能打開，對於在走廊增設空氣清新機的建議，會待相關的政府部門提供進一步的指引。南灣如心酒店指，一直與衛生署保持緊密聯繫，會遵守所有規則及緊守衛生署給我們的指引。