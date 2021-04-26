電動車｜環境局：可研究調減晚間充電費　與大灣區合作探討氫能車

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-26 20:17

政府於今年3月公布《香港電動車普及化路線圖》，目標在2035年或之前，停止登記新燃油私家車。立法會今日（26日）討論路線圖，環境保護署副署長馮浩然表示，除了電動車，當局亦會探討其他新能源車，包括氫能車，尤其該類車於內地快速發展，會加強與大灣區合作。有議員關注充電費用，環境局局長黃錦星表示，可以結合智慧電錶政策，由於晚間用電量較低，參考外國經驗，如駕駛者於晚間充電，相關電費或可較日間便宜。

立法會環境事務委員會今午召開會議，討論《香港電動車普及化路線圖》。黃錦星表示，政府推出的20億元「EV屋苑充電易資助計劃」，有逾330個屋苑申請，料涉8.2萬個充電站，連同未來數年落成的新屋苑車位，將接近2025年目標，即有15萬個附充電站的住宅車位。他又指，今年第一季每7輛新私家車，就有1輛為電動車，較去年更多。

環境局指，已成立了專責小組，審視全球減碳技術，包括新能源車輛，例如氫能車，並會加強與內地的合作，包括大灣區，當地的氫能技術發展迅速，尤其重型車輛方面，以助香港發展。

工聯會議員郭偉强關注充電費用。黃錦星表示，電動車政策可以與智慧電錶掛勾，參考外國經驗，由於晚間用電量較少，非高峰期，因此如於晚間充電，收費或可以更便宜。

會議之後討論《第九份技術備忘錄》，為兩電釐定排放限額。環境局副局長謝展寰表示，電力公司要達致擬議排放限額，將不涉及任何新資本投資，所以預計不會直接加電費，但由於電費受多項因素影響，因此難料2026年時的電費。