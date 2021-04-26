新加坡旅遊氣泡｜5日團包酒店住宿檢測費　每位收1.2萬元

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-26 21:00

本港新冠肺炎疫情有所緩和，港府去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，惟啟航前本港突然爆發第四波疫情，致計劃無奈緊急煞停。不過政府今日（26日）宣布，將於5月26日（星期三）重啟旅遊氣泡。 縱橫遊執行董事袁振寧表示，在計算機票等成本後，現時正計劃12,000元的5日團，滿8人便可成團，並為團友回港前提供快速檢測。倘若不幸觸及「熔斷機制」，旅行社亦會負責處理有關安排，預料每月將有逾百人報名參加。 而香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良認為，渴望外遊及工幹的市民早已接種疫苗，認為接種兩劑的要求，不會為「旅遊氣泡」帶來障礙。但他亦強調只有盡快恢復本地遊，公海郵輪遊，甚至與鄰近大灣區互通等，旅遊業界才見真正曙光。

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料機票未來一段時間為「海鮮價」

縱橫遊執行董事袁振寧表示，現時情況與去年11月時並無分別，由於機票僅有限供應，航空公司傾向於官網銷售。他估計，機票於未來一段時間屬「海鮮價」，「可能今日就六七千蚊，聽日就八千蚊，突然有人Cancel機位就變五六千蚊。」

傳有航空公司暑假復飛新加坡

雖然可預料機位一票難求，但袁振寧仍繼續推出新加坡旅行團，例如正計劃12,000元的5日團，行程包括酒店住宿及飲食。他透露，「因為想拿拿臨成團」，以往的新加坡團15人可成團，現時則改為8人成團。而暑假期間，5日行程或延長至7日，「代入客人角度諗，橫豎張機票都咁貴，不如去耐少少？」

現時僅得國泰航空及新加坡航空提供「旅遊氣泡」航班，不過袁振寧透露，聽聞有航空公司考慮於7月或8月復飛新加坡航線，估計屆時機票價錢將會回落。他更笑指，與新加坡的「旅遊氣泡」並非幫助旅遊業界，「幫嘅係航空業，邊幫到導遊領隊？」

機位短缺 料每月逾百人可成團

不過，以往新加坡只屬於「星馬泰旅行團」的其中一個目的地，旅客逗留當地的時間並不長。袁振寧坦言，新加坡仍有多個旅遊景點，例如聖淘沙，環球影城、金沙空中花園等，美食上亦有叻沙、肉骨茶等，「到時可能市中心活動，Hea住嚟玩。」

袁更透露，自政府今早宣布消息後，已接到不少市民的查詢，網頁顯著上升約幾千次點擊量。但他指，仍要視乎未來數日的情況，因市民或與朋友及家人商討，經考慮後才報團。他更預料，由於機位短缺，每個月成團數量不多，「可能一個月先得幾團，一百幾十人左右啦。」

與當地檢測機構合作為團友提供快速檢測

惟疫情爆發前，相同行程的新加坡團僅收取約3,000元，價格過高會令市民卻步？袁振寧認為，參加旅行團相比自由行具有一定保障，倘若「熔斷機制」突然啟動，屆時旅行社將負責處理有關問題，相反自由行的旅客則需自行解決。

同時，袁透露已與當地的檢測機構合作，為團友回港前提供快速檢測，即旅行團包1次檢測費用，而出發前及落地的檢測，則由團友自掏錢包。他亦指，疫情爆發至今，市民被困在香港多日期望能出外旅遊，「邊度都冇得去，所有旅客都集中一個市場，幾千人係咪冇呢？」

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姚柏良︰本港接種數字不斷上升 不為「旅遊氣泡」帶來障礙

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良亦表示，根據2018年的資料顯示，新加坡訪港的人次達65萬，而香港前往新加坡的人次亦有47萬，「睇到能夠開通係受業界歡迎。」他指，現時逾40萬港人打接種第二劑疫苗，數字仍在不斷上升中。再者，渴望外遊及工幹的市民會較早決定接種，認為必須接種疫苗的要求，不為「旅遊氣泡」帶來障礙。

但是姚柏良強調，旅遊氣泡恢復不代表業界走出困境，「距離解困仲有段時間。」他解釋，始終新加坡並非港人熱門的旅遊目的地，同時本港約1,700間旅行社性質不同，部分專攻本地遊、售賣旅遊套票等。因此他認為，盡快恢復本地遊，公海郵輪遊，甚至與鄰近大灣區互通等，屆時才是旅遊業界真正的曙光。