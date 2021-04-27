新加坡旅遊氣泡｜星旅遊局：社區感染維持低水平　限聚令上限8人

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-27 04:54

近日本地疫情有所緩和，政府昨日（26日）宣布將於5月26日（星期三）重啟與新加坡的「旅遊氣泡」，新加坡旅遊當局表示熱切期待。自去年年底起，新加坡進入解封第三階段，更多活動及業務已安全地逐步恢復，如聚會人數由5人增加至8人、景點的接待人數上限，已從50%增至最高65%。

營業景點接待人數上限已增至65%

新加坡旅遊局指，過去數月一直妥善控制疫情，社區感染病例持續維持於低水平，2020年12月28日起，已進入解封第三階段，更多活動及業務已安全地逐步恢復，包括聚會人數從5人增加至8人。



另外，新加坡旅遊業已恢復營運，共46個景點、277間酒店和超過2,100個旅行團行程已獲准復辦，而獲准恢復營業景點的接待人數上限，已從50%增至最高65%。

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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濱海灣花園下月起辦大型公園展覽

至於當地步行遊覽、划艇遊和單車遊的接待人數上限從20人，提高至最多可容納50人，導賞團的舉辦時數不再受到限制。旅遊局又指，地標景點濱海灣花園下月起，會舉辦大型公園展覽。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長柯淑丹表示，一直將旅客安全、健康放於首位，形容「熱切期待迎接來自香港的朋友」，期望由旅客着陸一刻開始，致力確保他們展開安全及愉快的旅程，從而體現新加坡全面安全管理措施、擴大檢測容量和強化接觸追蹤能力，加上完善醫療保健系統，及全國性的冠病疫苗接種計劃有效地相互配合。

新加坡已有85萬人接種疫苗，與香港相若，但以全國約570萬人口推算，比率為15%，較香港的11%高出約4個百分點。近日當地外勞宿舍再度爆疫。