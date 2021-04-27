疫情下清潔工人工作量倍增　環保協進會籲關注工作健康

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-27 14:48

明日（28日）為「世界工作安全與健康日」，環保協進會指自從疫情爆發，外賣數量及網購包裝倍增，大量增加清潔工工作量，令他們身體的健康與痛症壓力增加，例如膝頭痛症等。協會建議業戶或社區提供替假工人，並鼓勵業主每周一次自行將垃圾帶至垃圾收集處，以減輕清潔工工作量。

環保協進會指自從疫情爆發，外賣數量及網購包裝倍增，大量增加清潔工工作量。（資料圖片／余俊亮攝）

明日為「世界工作安全與健康日」，環保協進會呼籲市民關注自僱清潔工人工作情況，他們指出自從疫情爆發，外賣與網購包裝倍增，大量增加清潔工人工作次數及重量，加上自僱清潔工沒有公司作支援，令身體的健康與痛症壓力大大增加。

全受訪者均有骨質問題 長期重覆動作致勞損

根據協會於去年1月至3月所前行的一項評估，於31位50-89歲的清潔工人當中，心血管（39%）、小腸功能（32%）及胃功能問題較為普遍，而所有接受評估清潔工人更同時有骨質問題。協會指出清潔工人長時間工作及勞動量，容易忽略健康飲食及運動習慣，而骨質問題方面，雖然他們每天都有負重運動，但由於重作長期重覆，加上姿勢不正確，不單無助增加骨質密度，反而增加關節勞損。

明日4月29日為世界工作安全與健康日，環保協進會呼籲市民關注自僱清潔工人工作情況。（馬煒傑攝）

營養學家籲均衡飲食 定時作舒展運動

營養學家及運動教練李正雅建議清潔工人每天進食一至兩杯奶類製品，並於工作時定期進行2-3分鐘的伸展活動舒緩痛症。

鼓勵業戶將垃圾帶至收集處 減輕清潔工人的工作

環保協進會亦建議業戶或社區提供替假工人，以讓自僱清潔工人解決沒有假期的問題，亦鼓勵業戶每周一至兩日自行將垃圾帶至地面收集處等，以減輕清潔工人的工作；另外亦建議政府以資助形式為工人安排治療或醫療服務，以為有健康問題工人提供治療。