樂善堂小學改建成過渡性房屋　提供51單位　保留多項歷史文物

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-28 17:52

位於九龍城的樂善堂小學於1949年創立，有70年歷史，學校於2019年停辦，辦學團體九龍樂善堂推行樂屋項目，將其改建成過渡性社會房屋，讓51個基層家庭入住，改善居住環境。辦學團體指，改建時保留了建於同治13年的龍津石製匾額，以及具有歷史價值、寫有「仁、愛、勤、誠」的校徽，以及列出當年贊助擴建校舍的善長姓名的石碑臚。

建於同治時期的龍津匾額嵌在學校後門門楣，幾經風雨仍完好無缺。（政府新聞網圖片）

九龍樂善堂總幹事劉愛詩接受《政府新聞網》訪問中提到，九龍樂善堂在改建期間特意保留校內多項歷史文物，包括建於同治13年的龍津石製匾額，以及具有歷史價值、寫有「仁、愛、勤、誠」的校徽，以及列出當年贊助擴建校舍的善長姓名的石碑臚，盡量維持原有結構。劉愛詩指，校舍的建築標準與近年落成的新校相較甚遠，負責團隊需因應每個房間的情況改裝，幸校舍的課室及活動室多數設有大窗戶，光線充足，空氣流通，適合改裝成寓所。而採光不足的位置則改裝成洗衣房、圖書室、遊戲室和家庭輔導室等共享空間，地盡其利。

最大單位420呎

劉愛詩又指，基於人皆有適切居住空間的理念，樂屋住客人均居住面積最少70呎，學校26間課室和活動室改建成51個面積260呎至420呎的單位，可供2至3人及4至5人家庭居住。為了增設獨立浴室和廚房，負責團隊在喉管方面亦下過工夫，在學校有蓋操場添置水泵、水缸、水管等，為了避免開放式廚房的油煙和浴室水氣瀰漫，每個單位均安裝了通風口。而考慮到入住的小孩需要玩樂空間，團隊亦保留了寬敞的籃球場。

九龍樂善堂表示，項目現已入伙，鄰里亦已逐漸形成小社區，當中的住戶石女士形容，自己之前居於旺角，樓下既有酒吧，衞生環境也差，加上地方狹小，同住兒子不喜歡留家。自去年12月初遷到樂屋後，情況大為改善，不但地方舒適，空氣清新，亦方便兒子到樓下的球場打籃球。

另一名住戶黃女士亦表示，對樂屋的居住環境感到滿意。她育有一子一女，之前居住沙田下朱輋的鐵皮屋，每日回家都要走上一段崎嶇山路，而且因房子小，桌子打開後再無位置供全家同坐，只能輪流坐在桌前吃飯，形容即使晚上希望一家三口同枱吃飯也是一個奢望。遷到樂屋後，將大桌打開後仍有空位，孩子可自由活動。

樂善堂將九龍城樂善堂小學校舍改建作「過渡性社會房屋」。（資料圖片/余俊亮攝）

九龍樂善堂表示，入住樂屋的家庭需符合兩個條件，一是居住環境惡劣或急需社區支援，二是輪候公屋三年或以上，綜援家庭或收入低於家庭住戶每月收入中位數55%的家庭優先。樂屋的租期不少於兩年，由於反應踴躍，九龍樂善堂已推出另一個位於宋皇臺道及土瓜灣道的樂屋項目，提供100個單位，並計劃推出其他項目，增加過渡性房屋的供應。