疫苗氣泡｜接種率谷起？三圖表睇最新數據　專家：要解決信心問題

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-28 19:23

政府推出「疫苗氣泡」，食肆員工和食客接種疫苗後，明日（29日）起可獲不同程度的放寛；酒吧等多個場所要重開，前提是顧客及員工亦須接種疫苗。根據政府預約接種疫苗的數據顯示，昨日（27日）公布「疫苗氣泡」細節後，預約復必泰疫苗（BioNTech）人數微升4.2%，但預約科興疫苗人數卻倒跌2.5%。 呼吸系統科專科醫生梁子超認為，政府以「疫苗氣泡」為基礎放寬處所營業措施，主要目的為吸引市民接種疫苗，然而有關措施並非「仙丹」，不能解決市民對疫苗信心問題。他建議政府首要是重建市民對疫苗的信心，包括就現時異常事件作詳細分析及定論。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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政府明天起實行「疫苗氣泡」，其中已接種疫苗及使用「安心出行」應用程序的市民，可「受惠」於各項放寬措施。措施細節出爐後，市民有否蜂擁預約接種疫苗？根據政府每日公布的預約數字，昨日整體預約人數僅比前一日微升2.5%，當中科興預約人數更不升反跌；而今日數字則尚待公布。

本月內最多人預約的日子，則是4月23日，相信原因是當日政府開放予16歲或以上市民預約接種疫苗。4月23日預約復必泰市民比前一日急升1.2倍，而預約科興亦由約3,300人增至6,100人，增幅達84%。

另外，截至昨日本港累計872,458人接種第一劑疫苗，另有454,519人已完成接種兩劑疫苗。

梁子超：疫苗氣泡非「仙丹」

梁子超認為，數字反映市民對疫苗安全仍有誤解，除非有個人因素，亦不會選擇接種。他指，「疫苗氣泡」等吸引措施並非「仙丹」，最重要是解決市民對疫苗信心問題；並建議政府應清晰說明有「三高」、長期病患等人士接種疫苗是否容易引發心臟問題。他又強調，本港現時提供的兩款疫苗安全，「大家都唔使太擔心」。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼