獨家｜華大疑累如心酒店房務員假陽性　親友檢疫難受：政府應嚴懲

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-26 19:42

華大基因日前疑再度出錯，致多個新冠病毒樣本受污染而出現「假陽性」，當中包括46歲荃灣西如心酒店女房務員，連累約43名員工、住客要檢疫。 當事人徐女士今日（26日）接受《香港01》訪問表示，經歷一場虛驚，連累家人、朋友、同事、素未謀面的鄰居等人至今仍未放「疫監」，對於剛來港長住半個月即承受無妄之災感到無辜，直言「華大一定要道歉，搞咁大個烏龍，政府應嚴懲。」

兩名早前由內地回港、被列為「確診」的女子，衞生防護中心早前稱未能確定她們的樣本是否在華大實驗室受污染，需與專家再商討，才能決定會否把兩人由確診名單中剔除。醫管局昨日資料顯示，二人（#11701及11702）已出院。

上班未夠半個月即出事

其中一名疑被錯誤確診的女子，是居於荃灣新青大廈、在荃灣西如心酒店任職房務員的徐女士。她與丈夫過去長居深圳，但會跨境在港工作。去年受疫情影響，無法港深兩邊走，故她回到東莞住了14個月。通關遙遙無期，為了與丈夫團聚，徐女士4月6日透過「回港易」，從東莞經深圳灣口岸回港，透過朋友轉介找了一份新長工，即於4月10至19日在荃灣如心酒店擔任房務員負責執房，豈料上班不足半個月即出事。

在荃灣西如心酒店任職房務員的徐女士被誤診，連累約43名員工、住客要檢疫。（余俊亮攝）

被誤診心情如坐過山車

本身是四川人的徐女士接受《香港01》訪問時表示，4月17日提交第二次深喉唾液樣本，兩日後在酒店執房期間，突然接到電話，對方通知「徐女士，你疑似確診新冠肺炎。」她當下腦海一片空白，呆了十多分鐘才回神，明明沒有任何不適，早前兩次檢測都是陰性，工作時也做足保護措施，何以確診了？

她按指示回家等候，手機響個不停，後來政府人員又說是確診了，在送院前不斷回憶過去數天的行蹤，也想不到哪裡出錯了，直至夜晚7時許穿全套保護裝備人士到達，下樓時有街坊或感好奇不斷用手機拍照，令她感到難受又無奈。

在北大嶼山醫院感染控制中心接受治療多日，獨自一人困在百呎病房，連日被抽血、驗唾液、撩喉嚨等等，如被當白老鼠驗來驗去，令徐女士感煩躁，多日無法熟睡，第三日不禁向醫護發洩情緒，「到底有事定無事，總要給我一個答覆。」

看新聞才知化驗可能出錯

直至從電視新聞得知承辦商在處理樣本時疑出錯，她才知道原來自己是無辜受罪的其中一人，近一周心情如坐過山車，無奈道：原來政府也這樣兒戲。雖然獲上司體諒，也讓她本周三（28日）上班復工，但對於被加上11702的個案編號，她直言必須移除，不希望一輩子被這誤會標籤。

徐女士在4月19日被電話通知「確診」，今日才發現電話有一則未讀短訊，原來在18日夜晚已被通知初步確診。（余俊亮攝）

不解身邊人何以繼續坐「疫監」

徐女士上周六（24日）終於出院，她認為承辦商必須清楚交代出錯原因及道歉，而被連累要檢疫多日的數十人，應盡快「釋放」回家。居於劏房的她，連累另外兩戶素無謀面的鄰居檢疫，又累及丈夫、兩個朋友及約30名同事等人被困，在住院期間十分內疚，靠電話與丈夫互相打氣，昨日（25日）亦到丈夫檢疫的酒店送上燒味，也為同事送上親手炒的辣椒，希望帶來苦中一點甜。

在被通知確診後，徐的同事翌日即被送檢疫，在通訊群組中見有微言，心情並不好受，後來被誤診的人也回家了，其他人仍要繼續隔離，她對此感疑惑，「同事有啲係長工，有啲係炒散，人哋要養家，無得賠償好慘。」她認為，承辦商必須就事件道歉，當局要解釋繼續檢疫原因，亦應賠償這段日子因誤診而被迫手停口停的人士。

就檢疫安排，衞生署僅回覆指有關調查仍在進行中。

▼荃灣新青大廈早前被列強檢▼

+ 2 + 2 + 2

政府上周四（22日）公布逾30宗初步確診個案，當局認為事件不尋常，檢視後相信涉事檢測的承辦商華大基因，處理樣本時疑出現交叉感染。食物及衞生局及衞生署深夜公布，早前兩名內地返港市民確診個案，均是由華大基因化驗樣本，相關樣本經衞生署公共衞生化驗服務處覆檢後，結果為「不確定」。二人送往醫院再度進行檢測，結果呈陰性，對病毒抗體亦呈陰性，換言之有可能是未受感染個案。