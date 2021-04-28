疫苗氣泡｜16歲以下無針打不得去百人宴會?　食衞局：持3日內檢測

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-28 23:03

政府明（29日）開始以「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆堂食限制等社交距離措施，當中「D類食肆」要求員工完成接種兩劑疫苗，食客亦須打一針，才可參加超過20人、最多100人的宴會，未滿16歲的兒童及青少年無法接種疫苗，是否會被拒諸門外？食物及衞生局今晚公布相關措施的細節，6歲至15歲賓客只要出示3日內有效的的陰性檢測證明，便可出席。 至於下月底啟航的新加坡旅遊氣泡，在內地接種過國藥疫苗的市民是否能受惠？商務及經濟發展局表示，只要該疫苗受世界衞生組織或接種當地的政府認可，相關打針紀錄便可被接納。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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以「疫苗氣泡」為基礎而放寬的社交距離措施明日凌晨生效，食肆要放寬堂食限制，卡拉OK、派對房間、麻雀館等處所要重開、本地遊重啟，員工均須接種疫苗，當中「D類食肆」可將宴會人數大幅擴展至100人，惟當局要求顧客至少要打第一針。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

惟現時本港的疫苗接種計劃僅擴展至16至29歲及以上組別，15歲或以下的兒童及青少年是否未能受惠？食衞局晚上表示，6至15歲賓客憑宴會前3天內陰性檢測報告，都可參加多至100人的宴會，而因健康理由未能打針的16歲或以上員工及賓客，除了要展示陰性檢測證明外，亦須填妥申報表格。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

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新加坡旅遊氣泡接受非復必泰或科興針卡

本港現時僅開放接種復必泰和科興疫苗，電子針卡亦只能顯示此接種此兩款疫苗的紀錄，在內地接種過國藥，甚至是海外接種其他疫苗是否獲認可參與下月底啟航的新加坡旅遊氣泡？商務及經濟發展局回覆查詢時指，根據食物及衞生局，只要該疫苗受世界衞生組織或接種當地的政府認可，有關疫苗接種紀錄便可被接納。

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼