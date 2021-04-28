疫苗氣泡｜麻雀館明重開　業界：7成人打疫苗　月花60萬守牌照

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-28 15:37

政府宣布以「疫苗氣泡」作為基礎，重開部份表列處所。停業多時的麻雀館可於明日（29日）重開，業界代表今（28日）召開記者會，表示業界現時有七成員工已接種疫苗，身體狀況不許可者會依例申報及每周檢測。 有麻雀館負責人表示，停業期間，麻雀館每月仍需花費約60萬元，以支付每月約25萬元的租金及員工基本生活費等費用，又慨嘆，停業期間出現不少非法麻雀館，料搶走不少客人。

▼麻雀館4.29可復業▼

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政府宣布，麻將天九耍樂處所可於明日重開，惟員工需至少接種一劑疫苗，及所有訪客用安心出行，營業時間根據牌照條件可由中午12點營業至午夜12點。

業界：7成員工已接種疫苗

港九麻雀商會主席高建鑾表示，疫情下業界三度停業接近8個月，3月底已開始自發呼籲員工接種疫苗，希望為復工作準備。他指，現時麻雀館員工接種率達70%，其餘員工亦正預約接種，而因健康問題未能接種者，會依例每7日檢測。

位於灣仔的濠江麻雀娛樂公司，亦已採取一系列與餐飲處所類似的防疫措施，包括麻雀枱之間有透明間隔，每張枱放有消毒搓手液及麻雀清潔劑；店內貼上告示提醒客人全程戴口罩、不可進食或吸煙，客人必須使用「安心出行」等。

高建鑾（右一）表示，現時麻雀館員工接種率達70%，其餘員工亦正預約接種，而因健康問題而未能接種者，會依例每7日檢測。（梁鵬威攝）

麻雀館負責人：停業期間月花60萬元維持

濠江麻雀負責人黎敏華指，停業期間相當困難，為了守住牌照，麻雀館每月需花費約60萬元，以支付每月約25萬元的租金其他費用，包括為56名員工各提供每月6,000元的基本生活費。重開條件之一是員工打疫苗、提交證明或定時檢測，她表示，公司亦為數名不適合接種疫苗的員工，提供轉職後勤的安排。

對於重開後生意表現，她慨嘆，停業期間，出現不少非法麻雀館，估計會搶走不少客人，坦言對短期內回復正常營業額信心不大，「只能盡力做。」

黎敏華指，停業期間相當困難，為了守住牌照，麻雀館每月需花費約60萬元，以支付每月約25萬元的租金其他費用。（梁鵬威攝）

憂非法賭檔搶生意

立法會飲食界議員邵家輝表示，近期有關非法賭檔等檢控數字並不低，認為持牌麻雀館重開，可為客人提供合法地打麻雀，而持牌麻雀館會做足防措施，對客人及整體社會的保障提高。他促請當局加強執法。

他續指，業界會以打齊兩劑疫苗但為前提，與政府商討第二階的復業措施，讓業界全面正常營業。

在麻雀館任職侍應的黃家駒表示，第三輪停業近5個月，積蓄用盡，只能靠做散工及借貸度日，「對復工感到非常高興。」