疫苗氣泡｜頭頸痛食肆工索免打針證明　醫生判非疫苗禁忌拒絕

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-28 20:54

政府要求酒吧、夜總會及卡拉OK場所等員工接種疫苗才可復業，食肆員工打針就可以擴大一枱人數及延長堂食時間，不適合打針的員工需要提供醫生證明。有私家醫生表示，今早（28日）已有兩名食肆員工希望索取醫生證明，一人有頭痛頸痛等被醫生拒絕，另一名曾3次通波仔的老翁，就有待新一次覆診才能判斷是否適合打針。另有醫生憂慮，不同業界都索取醫生證明，醫生又要緊守專業底線，容易破壞醫患關係，期望政府提供指引。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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被拒發醫生紙六旬婦 頭痛頸痛肌肉痛失眠

當局以「疫苗氣泡」為基礎，要求不同業界都要打針才放寬防疫規定，酒吧、夜總會、浴室、派對房間、卡拉OK及麻將天九耍樂，都要求所有員工至少接種一針疫苗；食肆員工打針就可以擴大每枱人數及延長堂食時間。

家庭醫生林永和表示，今早有兩名食肆員工希望索取醫生紙，證明自己不適合接種新冠疫苗，其中一人為60多歲的女士，她自稱飽受頭痛、頸痛、肌肉痛及失眠之苦，因此認為不適合打針。林永和認為，有關情況都不是打針禁忌，沒有為她填寫醫生紙，現時打算先為她紓緩痛楚等徵狀。

老翁3次通波仔 醫生等覆診再論

另一名食肆員為70多歲的老翁，他曾經3次通波仔，林永和翻查其醫健通紀錄後，認為他藥物分量無轉變，病情都算穩定，但病人無急切需要索取醫生紙，可以等待他6月到本身醫生覆診時才決定是否適合打針。若老翁有需要，他可以為病人填寫現時至6月都不適合打針的證明。

家庭醫生鄭志文則表示，政府要協助管理市民的期望，「病人嚟得診所都係想你證明佢唔適合打針，但我哋都要守返專業，寫唔到醫生紙佢唔走係咁鬧你，呢啲最驚」，促請政府提供指引、醫生紙範本等，「呢兩支針太新，日日出都追唔貼，（指引）亦都可以畀市民睇，等佢心中有數。」

鄭志文期望，政府向醫生發放不適宜打針的指引及醫生證明範本。（資料圖片）

醫務委員會的《香港註冊醫生專業守則》列明，醫生發出的報告及證明書內容必須具備毋庸置疑的真確性，發出證明書或類似文件時務須小心，不能在當中加入未經適當步驟核實的內容。醫委會回覆，2016年至2019年，分別收到24宗、36宗、29宗及748宗有關「發出有誤導成分／虛假的醫生證明書」的投訴個案，2019年更有一名醫生被裁定罪名成立，其名字須在普通科醫生名冊除去一個月，該命令暫緩執行24個月。

鄭志文稱，要證明病人不適合打針，可能需要做血液檢測、心電圖、心血管造影等，亦要問症了解市民的過敏史。他認為除非醫生發證明的標準太過離經叛道，否則都不會被醫委會入罪。