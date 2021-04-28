疫苗氣泡｜譽宴發30萬鼓勵打針七成員工接種　質疑要客人打冇可能

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-28 18:53

政府以「疫苗氣泡」為基礎，明天起放寬部分防疫限制。譽宴集團早前曾發出內部通告，要求所有員工接種疫苗，或出示醫生證明，否則明日需要停工。 譽宴主席張家豪表示，公司已預備約30萬元作為打針獎金，現時有約7成員工，即約100人已接種疫苗，餘下約30多名員工已取醫生紙豁免打針，強調該集團未有「強迫」同事打針。他續指，因已滿足放寬堂食要求，明日將可營業至凌晨12時，最多6人一枱。宴會人數可容納最多20人，但他同時認為政府做法嚴苛，宴會客人難要求所有出席者接種疫苗，預計生意額由過往五成水平，回升至約六成水平。

港府昨日（27日）公布新一輪限聚令餐飲業放寬措施，設「ABCD」四個組別，「C」及「D」組基本條件為員工全數要接種疫苗，食客需使用「安心出行」程式進出才可放寬為「一枱六人」及營業時間延長。

專門辦婚宴酒席、擁4分店的譽宴集團，主席張家豪表示，集團已經有七成員工，即約100人接種或準備接種最少一劑新冠疫苗，公司向每人提供2000元以示鼓勵；其餘三成，即約30人至40人，已取得不宜接種疫苗的醫生證明，公司亦會發放每人500元體恤金資助。他強調，未有員工因疫苗問題要停工或不願合作。

張續説，不能接種疫苗的員工，平均年齡為60歲，因健康理由不適合接種，已全部提交醫生紙確認，相信食肆明日可升級為「C組」獲放寬經營。但他指，港府目前為止仍然未將明日用來辨別的電話程式及其他表格到餐廳，但由於已取得員工所有證明，不擔心食環署巡查，「佢哋做清潔員、傳菜員同後勤，唔會直接對客人，咁上下年紀都有三高，唔適合打針，所以唔會將佢哋放喺同一間餐廳，仍然會喺本身餐廳工作。」

早前因發出內部通告，要求所有員工接種疫苗，或出示醫生證明，否則明日需要停工的譽宴集團。集團主席張家豪表示，公司已預備約30萬作為注射疫苗獎金，強調無「強迫」同事打針。（余俊亮攝）

對於譽宴早前以「白紙黑字」列明，員工必須接受疫苗注射才能上班，並需獲得證明，否則將被停工。張家豪承認「係有少少戇居」，但稱，因要管理大批員工，鼓勵他們接種疫苗保障自己及食客安全為前提，是無可厚非，「你叫我而家再寫，我都會用『停工』，根本有冇其他字代替，員工都係自願保障自己去打針」。他又慨嘆，作為服務行業，客人會對他們有一定要求，為確保客人安心，有一定需要。

譽宴已經為明日新一輪防疫措施，準備膠板劃分四人枱區及六人枱區，其他消毒用品將會繼續使用。現時所有分店將維持於「C」級餐廳水平，預計生意可多一成，約回復疫前六成生意，主要是午飯時段及晚飯時段「散客」。

張家豪認為，政府要求所有客人都要注射疫苗，才能升級「D組」，開放招待100人的宴會，要求太過嚴苛，幾乎「冇可能」，「如果所有客人已經打晒針，根本上就唔應該限制人數，亦都唔可能限制八人一枱，因為你應該假定佢哋全部都唔會有事。同埋我哋根本控制唔到主人家要求客人去打針，佢哋叫朋友親戚打針先可以參加宴會，亦都有好多大困難」。他認為政府協助業界，協助酒席回復，對於已接受疫苗注射的市民，不應有太多限制。