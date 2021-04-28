13人周二打疫苗後送院　2人需留院　20歲男接種後胸部疼痛、暈眩

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-28 23:54

新冠疫苗接種展開第62日，政府今晚（28日）公布累計接種逾135萬劑疫苗。周二（27日）共有13宗送院個案，當中10人接種復必泰、3人接種科興。其中2人情況穩定經治療後留院觀察，包括一名接種第二劑科興的62歲女子，出現左上肢麻痺；及另一名58歲女子，接種第二劑復必泰後出現胸部疼痛。此外，有一名20歲男子接種復必泰後胸部疼痛、暈眩及注射位置麻痺，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

累計88.4萬人已打疫苗

政府於晚上更新疫苗接種數字，累計已為市民接種共約1,351,800劑疫苗，當中約884,200名市民已接種第一劑疫苗，包括約418,800名接種科興，約465,500名接種復必泰。而有約467,600名市民已接種第二劑疫苗，包括約300,000名接種科興，約167,600名接種復必泰疫苗。

而至周三晚上8時過去24小時內，約有4,700名市民接種第一劑科興疫苗，約有5,100名市民接種第二劑科興疫苗；約有7,100名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有7,900名。社區疫苗接種中心接種科興的整體接種率約為96%；接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

至於網上預約方面，約4,400名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約13,200名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

六旬婦打科興後上肢麻痺要留院

昨日有13宗送院個案，其中8人已經出院，2人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。留院觀察的個案分別為1名58歲女子，她於接種第二劑復必泰後出現胸部疼痛，被送往北區醫院；以及1名62歲女子，她於接種第二劑科興後出現左上肢麻痺，被送往伊利沙伯醫院，經治療後留院觀察。

22歲青年打復必泰後暈眩、嘔吐

此外，有2宗個案涉及16至29歲的接種市民，分別為1名20歲男子，他於接種第一劑復必泰後出現胸部疼痛、暈眩及注射位置麻痺，被送往北區醫院，情況穩定經診症後不遵從醫生勸告自行出院；以及1名22歲男子，他於接種第一劑復必泰後出現暈眩、嘔吐及頭痛，被送往仁濟醫院，情況穩定經治療後出院。