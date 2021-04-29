疫苗氣泡｜蔡堅指政府不適合接種疫苗指引不清晰　促提供統一格式

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-29 10:03

政府推出「疫苗氣泡」，食肆員工和食客接種疫苗後，今日（29日）起可獲不同程度的放寛；如員工身體不適宜接種疫苗，則需取得醫生證明。醫學會會長蔡堅今日指，雖然政府約一周前提供指引，加上多個專科意見，然而仍有不少不清晰之處，舉例如慢性病不穩定到甚麼程度，才屬不適合接種疫苗。他指醫學會已去信政府，要求提供證明病人不適合接種疫苗的統一格式。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

蔡堅今日於港台節目《千禧年代》中指，近日病人查詢有所增加。而政府於本月22日向業界發出18頁指引，加入不同專科意見，提及如病人有敏感、未控制好慢性疾病情況應延緩接種，但如在「三高」中只是膽固醇高，則要有其他疾病才可以延緩；亦有提及器官移植、慢性肝病、癌症等病人應如何處理。

蔡又指，指引中仍有不少不清晰之處，並舉例指「血壓高少少算唔算高？病人喺屋企度到高，到診所又唔高又點？指引都無講清楚」。他又強調，判斷慢性疾病是否嚴重要視乎其病歷、驗血報告等，如沒有相關資料就較難判斷，而醫生不掌握病歷則不可提供不適合接種疫苗的證明。

他又指，已經去信要求食物及衛生局，希望當局提供証明病人不適合接種新型冠狀病毒疫苗的統一格式，舉例指可包括中風、心臟病發的日期；並提供細節指引，解釋慢性病不穩定到甚麼程度，才屬不適合接種疫苗，「費事同病人有爭拗」。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼