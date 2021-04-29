疫苗氣泡｜酒樓分兩區營運　6人一枱食客：好耐冇同班姊妹飯聚

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-29 16:39

政府以「疫苗氣泡」為基礎，今（29日）起放寬部分防疫限制，有符合指定條件的酒樓以透明膠板分隔、劃設「C區」供6人同枱。有久未聚會的女士們，昨日提早訂枱飯聚，「好開心，已經好耐無咁多人一齊食飯」；但亦有食客憂慮私隱問題，不欲使用「安心出行」選擇維持現狀，「最多咪少啲人食飯，或唔去酒吧。」 酒樓負責人則認為，劃分區域不利營運，因客流量並無定向，建議只要食客有掃描「安心出行」，即可安排6人一枱。

食肆由即日起，倘所有員工已接種第一劑疫苗，處所或部分範圍可放寬部分防疫限制。譽宴集團約7成員工完成接種，餘下員工則已取醫生紙豁免打針。新規例下，譽宴位於尖沙咀的分店，以透明膠枱分隔，把餐廳約五分一範圍劃作C區，容許已掃描「安心出行」的食客6人一枱，堂食延長至12時。其餘食客則維持4人一枱，亦可自由選擇使用「安心出行」或「填紙仔」。

譽宴位於尖沙咀的分店，以透明膠枱分隔B區及C區。（盧翊銘攝）

現場所見，酒樓C區於午市時段並未爆滿，約有數枱客人，酒樓遂同時安排已掃描安心出行的4人食客入座。陳小姐及其餘5名友人，今日專程相約飯聚，她昨晚已致電酒樓，確認食肆劃設6人區域始訂枱，「疫情影響，同班姊妹成年幾冇見。」她又指，眾人均已接種疫苗，隨疫情放緩，對於能夠出入更多場所，及可寬放人數限制感到開心。

陳小姐又表示，進入食肆時一直選用「安心出行」，不擔心私隱問題，「掃一掃碼好方便」，故入座「C區」並無不便。

不過，亦有食客持相反意見。郭先生與另外兩位友人午膳，他指，自己出入餐廳會選擇「填紙仔」，因對「安心出行」程式仍然抱有懷疑，「擔心佢有後門，有私隱問題」，所以即使政府放寬食肆食客人數，亦不擬配合，「寧願少啲人食飯，或者係屋企聚會囉。」

郭先生續說，對接種疫苗持觀望態度，「咁多人打完疫苗出事，都係想睇定啲先」，對於未有接種疫苗者不能出入酒吧，「最多飲少啲。」他又認為，政府將社交距離放寬，與注射疫苗及使用安心出行掛勾，「觀感唔係幾好。」

酒樓東主︰顧客人數組合多變 食肆執行較困難

譽宴集團主席張家豪表示，新措施較為繁複，食肆執行上較難配合。他又指，客流量人數組合多變及「無定向」，「有時係六人枱多，有時係四人枱多啲」，倘要硬性劃分B區及C區，可供調動的靈活性不大，「坐邊區都好，員工都係要打晒第一針，對食客嚟講冇分別」。他認為，只要食客使用安心出行，即可安排坐6人一枱會更方便，毋須再以區域劃分。

他又認為，若當局可取消每檯人數限制，始能提供誘因，鼓勵更多市民接種疫苗，「如果食客同員工都打晒疫苗，已經有抗體，點解仲需要限制人數？咁究竟打針係安全定唔安全？」

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼