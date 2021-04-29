疫苗氣泡｜食肆防疫4級制致換人情況　楊位醒：沒有辦法中的辦法

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-29 16:10

政府推出「疫苗氣泡」，食肆員工和食客接種疫苗後，今日（29日）起可獲不同程度的放寛；如員工身體不適宜接種疫苗，則需取得醫生證明。香港餐務管理協會會長楊位醒表示，對中式酒樓而言，十分希望可獲放寬至6人至8人一枱，因此出現另聘員工「換人」情況。 楊位醒估計，目前餐飲業界約20%從業員已接種疫苗。他直言「唔能夠畀一、兩個員工拖後腿」；如有長期病患員工未能接種疫苗，「不如補錢畀佢退休」，或建議到維持四人一枱的餐廳工作。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

在「疫苗氣泡」實施前，楊位醒接受訪問時指，如果有員工不願打針，要另聘員工都很容易，引來網上熱議。楊位醒今日對《香港01》證實，目前業界有另聘員工「換人」情況。他指限四人一枱對西餐廳、東南亞餐廳等影響不大；但對中式酒樓而言，無法舉辦宴會等有很大影響，坦言「好傷」。

因此他指業界希望可獲放寬至六人至八人一枱，才有望復辦大型宴會，故一定會跟從政府措施，亦希望員工可接種疫苗配合政府。他稱如員工不能接種疫苗，則會有取捨，直言「唔能夠畀一、兩個員工拖後腿」，另聘員工是「沒有辦法中的辦法」。他又表示，在現時失業率高企情況下，「搵人極度容易」；如有長期病患員工，「不如補錢畀佢退休」，或建議員工改為到西餐廳等工作。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

食肆員工和食客接種疫苗後，今日（29日）起可獲不同程度的放寛。（盧翊銘攝）

政府與業界有初步共識 打針員工比例要盡量達八成

然而楊位醒強調，由於解僱員工亦須支付長期服務金、遣散費及補假等，因此業界現時「盡量說服、動員去打（疫苗）」，相信不少員工亦會配合。他又估計，餐飲業界目前僅得20%人士有接種疫苗。

被問到會否接納員工提交不適宜接種疫苗的醫生證明，楊指，曾與政府開會，當局明確表明希望拒接種疫苗員工比例不會太高，雙方初步口頭共識為接種疫苗與不接種疫苗員工比例為8:2。他引述政府指，如未能做到以上情況，「咁咪做番四人一枱」。