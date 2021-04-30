告別青嗶嗶　九巴、龍運擬統一制服　車長新制服採紅、黑兩色設計

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-30 14:54

說起九巴車長，腦中都會浮現醒目綠色制服，站在紅色巴士前，更顯突出。《香港01》近日接獲多名九巴員工爆料，指九巴正就更換制服安排，諮詢員工意見。據了解，九巴計劃統一九巴和龍運車長的制服設計，制服上的公司標誌改用魔術貼設計，可隨時在制服上更換兩公司的標誌。有工會質疑，做法是令車長可龍運和九巴服務。 翻查資料，九巴上次更換制服為2011年4月，引入現時的綠色制服；至於龍運則於2016年引入現時橙、灰主色的制服款式。

綜合多名九巴員工說法，九巴近日將新制服的設計款式，諮詢員工意見。新制服將以黑色為底色，䄂口、心口及背脊位置，則用上紅色襯托，設計近似現時龍運車長制服，但採用的顏色不同。

據悉，今次更換制服計劃，九巴有意統一龍運與九巴制服，公司標誌會改以魔術貼形式貼上，可隨時更換，最快今年冬季就會開始換制服。



汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，現時龍運及九巴車長合約有不同，車長不能隨便到對方公司交換當值，他質疑今次換制服的安排似為鋪路，準備安排龍運車長，可調動到九巴當值。九巴職工總會理事長黃醒祥則指，現時新聘用車長合約，已寫明可以同時在龍運及九巴兩間公司服務，而政府亦已批准做法。

昔日九巴制服。(今日九巴)

現有車長制服款式在2011年引入

九巴1933年在港成立，有88年歷史，自然曾多次更換員工制服。翻查資料，80年代的九巴車長制服以咖啡色為主，站長及車務督察則為白色；到90年代，車長制服改為灰白直紋恤衫及灰色西褲，站長與車務督察更打領帶上班。至於令人較有印象的舊制服樣式，應為2000年代，以類似當年「熱狗」巴士主色的紅、黃色，配上灰色的制服。

九巴在2011年4月，再為員工換制服，引入現時採用以綠色為主調，配以深灰色西褲的款式，車長上衣為螢光綠色配灰色的短袖恤衫；站長及車務督察的上衣制服，則為蘋果綠色配灰色短袖恤衫，沿用至今。綠色醒目形象，市民在遠處都能看到。

龍運於2016年滿20周年時亦曾改制服至現時樣式。（九巴facebook圖片）

龍運亦曾於2016年更換制服，以橙色和深灰色為主，與九巴車長制服風格相似，取代過去白恤衫的設計。

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